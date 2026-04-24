Эти 6 комнатных растений открывают портал в мир мёртвых и высасывают силы. А они есть у вас дома?

Монстера в спальне, вьющийся плющ на стене, искусственная роза на комоде — эзотерики бьют тревогу! Эти растения якобы притягивают мертвецов, высасывают жизненные силы и открывают портал для нечисти. Life.ru разобрался, откуда взялись жуткие приметы о «цветах смерти» и почему даже скептики шарахаются от некоторых из этих комнатных растений.

Зелёный вампир с дурной славой

Название само по себе звучит зловеще — монстера, от слова «монстр». Эзотерики уверяют: это один из мощнейших энергетических вампиров, который буквально высасывает жизненные силы из спящих людей. Огромные резные листья по ночам напоминают страшные руки с пальцами, а самое жуткое поверье связано с детьми и стариками. Якобы монстера питается именно их энергией. Незамужние девушки должны держаться от неё подальше: цветок настолько привязывается к хозяйке, что выживает из дома всех потенциальных женихов своей мощной энергетикой!

Мужегон с тёмной энергией

Вьющийся плющ окружён самыми зловещими приметами, в народе его называют «мужегоном». Растение якобы обладает настолько мощной мужской энергетикой, что буквально вытесняет живых мужчин из дома. Ни один представитель сильного пола не задержится в квартире, где растёт плющ. Приверженцы фэншуй утверждают: плющ вытягивает из жилища не только любовь, но и достаток — деньги утекают сквозь пальцы на спонтанные покупки. Особенно опасно ставить его в спальне супругов: начнутся мелкие ссоры, которые разрушат даже крепкий брак!

Ядовитая красавица с тёмным секретом

Этот популярный комнатный цветок опасен сразу с двух сторон: его сок действительно ядовит, а энергетика откровенно токсична. Эзотерики называют диффенбахию «разрушителем уюта». Растение провоцирует проблемы буквально на пустом месте. Её тоже записали в «мужегоны». Диффенбахия не выносит мужской энергии и всячески старается избавиться от раздражителя. Одинокой девушке держать дома этот цветок категорически нельзя. Считается, что она так и останется старой девой. Впрочем, есть противоположное мнение: растение впитывает негативную энергию и прогоняет завистливых людей!

Траурные цветы с энергией кладбища

Белые каллы издревле считаются цветами покойников! Их форма напоминает погребальный саван, а жёлтая серединка похожа на церковную свечу. В Европе каллы массово высаживают на могилах как символ вечной памяти. Держать их дома эзотерики категорически не рекомендуют, так как цветок несёт энергию смерти прямо в квартиру. Примета предупреждает: если калла неожиданно зацвела, ждите беды. Но каллы опасны не только как предвестники несчастья. Они ещё и энергетические вампиры! Растение забирает весь позитив и выдаёт обратно чистый негатив. В доме воцаряется атмосфера печали.

Декор, или мёртвая энергия в вашем доме

Пластиковые розы, тканевые пионы, искусственные орхидеи — все эти «цветы» несут мёртвую энергию, потому что никогда не жили. Эзотерики называют их символом застоя. Пластик не растёт, не вянет, не меняется, значит, блокирует развитие в жизни. Искусственные букеты притягивают финансовые трудности и разрушают энергетику пространства. Где им место? Правильно, на кладбище! Народная примета предупреждает: искусственные цветы в спальне разрушат отношения между супругами. Для незамужних девушек они становятся символом вечного одиночества!

Прямая связь с потусторонним миром

Папоротник считается одним из главных энергетических вампиров среди комнатных растений. Держать его дома — всё равно что иметь вредную привычку, которая крадёт здоровье и энергию. Сухоцветы тоже попали в чёрный список: увядание символизирует уход из жизни, поэтому засушенные букеты привлекают энергию смерти. Нельзя держать дома то, что завяло само в вазе, — такие растения забирают положительную энергетику. Не рекомендуется держать камыш и ковыль, потому что эти растения издревле считались символами вдовства и болезней!

Почему люди до сих пор верят в эти приметы

Скептики скажут: чушь полная, никакие растения не высасывают энергию! Но почему тогда миллионы людей боятся держать дома монстеру? Психологи объясняют: древние суеверия работают на уровне подсознания. Мы слышим «монстера» и вспоминаем про монстров.

Есть и рациональное зерно. Та же монстера ночью активно поглощает кислород, потому наутро в маленькой спальне можно проснуться с головной болью. Ядовитый сок диффенбахии опасен для детей. Вот и получается, что приметы — это смесь древних страхов, психологии и реальных неудобств. Верить или нет — личный выбор каждого.