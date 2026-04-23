Поднять монетку на перекрёстке — к беде: 5 вещей, которые нельзя брать с земли ни в коем случае

Вы идёте по улице, и вдруг взгляд цепляется за монетку, блестящее кольцо или красивый браслет на тротуаре. Рука сама тянется поднять находку. Но стоп! Наши предки веками предупреждали: не всё, что лежит на земле, нужно брать в руки. Эзотерики тоже с этим согласны. Они утверждают, что через некоторые предметы можно подхватить чужие беды, болезни и даже порчу. Life.ru разобрался, какие пять категорий вещей категорически нельзя поднимать с земли и чем это может обернуться для доверчивых находчиков.

Деньги на перекрёстках

Казалось бы, нашёл монетку — повезло! Но эзотерики категорически не советуют поднимать деньги, особенно если они лежат на перекрёстке. В магической традиции перекрёсток считается стыком миров живых и мёртвых, местом силы, где проводят ритуалы по снятию негатива. Колдуны наговаривают на монеты болезни, финансовые неудачи и безденежье, а потом разбрасывают их именно там, где пересекаются дороги.

Тот, кто поднимет такую монету, буквально забирает себе чужие проблемы. Особенно опасны крупные купюры — чем больше номинал, тем сильнее негатив. Если деньги лежат у порога дома, возле входа в подъезд или на пороге магазина, это тоже плохой знак. Такие места считаются точками перехода между пространствами, и случайностей там не бывает.

Украшения. Что окажется на вашей руке?

Найденное на улице кольцо или цепочка могут показаться удачей, но эзотерики предупреждают: украшения впитывают энергетику владельца сильнее любых других вещей. Кольцо на Руси всегда связывали с личной судьбой человека, его любовью и семейным счастьем. Через потерянное кольцо можно передать венец безбрачия, неразделённую любовь, развод или вдовство.

Особенно опасны обручальные кольца — они несут в себе энергию всех ссор, измен и разрывов своих владельцев. В народных поверьях говорилось: поднять чужое кольцо значит символически вмешаться в чужую судьбу и принять на себя все её тяготы. То же самое касается браслетов из ниток или бисера — это мощные обереги, сделанные своими руками. Если такой браслет валяется на земле, значит, он уже сработал и впитал весь негатив. Поднимете, и всё это достанется вам.

Острые предметы у порога — чёрная магия в действии

Иглы, булавки, гвозди, ножи или любые лезвия, найденные возле дома, на тропинке или у ворот, вызывали у наших предков настоящий ужас. В народной традиции именно через острые металлические предметы колдуны снимали и переносили болезни, сглаз и порчу. Шпилька или иголка у входной двери — это совсем не случайная потеря!

Эксперты по эзотерике объясняют: острые предметы служат ритуальными атрибутами для магических практик. Если вы видите булавку воткнутой в дверной косяк или россыпь иголок на пороге, ни в коем случае не трогайте их руками. Используйте деревянную дощечку или совок, чтобы убрать находку, а затем сожгите её на перекрёстке с молитвой. Просто выкинуть в мусор недостаточно — негативная программа продолжит работать.

Ключи без связки — портал к вашим несчастьям

Одинокий ключ на дороге — это не чья-то забывчивость, а серьёзное предупреждение. Эзотерики убеждены: на единичные ключи делают заклинания и переносят тяжёлые болезни. Ключ символизирует доступ, открытие, и если вы поднимете заговорённый предмет, то откроете в свою жизнь поток негативной энергии.

Интересно, что существует и обратная примета: если увидеть ключ на земле, но не поднимать его, это к счастью. Видимо, Вселенная проверяет вашу мудрость! Но искушение взять ключ может быть велико: вдруг это от вашего подъезда? Проверьте сначала свою связку, и, только если действительно потеряли ключ сами, можете забрать. Чужой ключ лучше оставить лежать или сдать в полицию, но ни в коем случае не класть в карман.

Личные вещи — зеркало чужой энергетики

Расчёски, зеркальца, часы, фотографии и даже мягкие игрушки на улице — всё это вещи, которые активно впитывают энергетику своих владельцев. Зеркало вообще считается мистическим предметом, способным хранить всё негативное, что происходило с человеком. Даже разбитое зеркальце, найденное на земле, может отразить чужие беды и приумножить их в вашей жизни. Расчёски и гребни использовались в магических ритуалах с древности. Через волосы легко навести порчу или приворот.

Фотографии переносят на подобравшего весь негатив, предназначенный человеку на снимке. Часы, побывавшие на чьей-то руке хотя бы пару часов, впитывают энергетику владельца и могут принести нашедшему череду личных неудач и финансовый крах. Даже милая плюшевая игрушка может оказаться подкладом для передачи порчи, сглаза или колдовства, особенно если она выглядит самодельной.

Помните главное правило наших предков: то, что лежит на земле, особенно на перекрёстках и у порогов, лежит там не случайно. В эзотерической традиции подклад — это заговорённая вещь, через которую передают болезни, неудачи и негативные программы. Колдуны специально оставляют такие предметы в людных местах, чтобы ничего не подозревающий человек поднял находку и забрал чужие беды себе. Если вы всё-таки случайно прикоснулись к подозрительному предмету, эзотерики советуют как можно скорее очиститься святой водой и прочитать молитву.