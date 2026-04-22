«Дневник памяти» в реальности: пожилая пара скончалась в один день, и вот что говорит нумерология

В культовом фильме «Дневник памяти» главные герои, которых звали Ной и Элли, умерли в один день, держась за руки. Казалось бы, красивая голливудская сказка. Однако в реальной жизни произошло почти то же самое. В США 93-летний Джон Трайс и его 91-летняя супруга Элис прожили вместе 70 лет и ушли из жизни с разницей всего в несколько часов. Джон скончался 9 апреля около часа дня, а Элис в этот же день, но позже — в десять часов вечера. Последние часы они провели в своём доме, где прожили бок о бок 60 лет.

Нумеролог и эксперт в сфере магии Евгения Белова объяснила, что стоит за такой скорой смертью — мистика или настоящая любовь. По словам эксперта, история Джона и Элис будто иллюстрирует русскую сказку, где герои «жили долго и счастливо и умерли в один день».

«Однако одновременный уход в мир иной пары, прожившей вместе 60 лет, — не мистика, а закономерность», — объяснила Евгения Белова. — «Все мы слышали выражение «две половинки». Так говорят о людях, которые нашли свою истинную любовь и не могут мыслить жизни без любимого, и это вовсе не фигура речи».

В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт отметила, что чем дольше люди живут вместе, тем плотнее сближаются их биополя и энергетика. По её словам, для начала слияния бывает достаточно трёх лет совместной жизни, на восьмом году слияние уже совершается, а через 11 лет оно становится полным.

«Что тут говорить о сроке в 60 лет! Джон и Элис были действительно двумя половинками одного целого», — подчеркнула нумеролог. Она считает этот брак подлинным свидетельством существования истинной любви, цель которой — созидание и развитие.

«А любовь — вечна! И теперь вечность принадлежит Джону и Элис. Они не расстанутся уже никогда — ни в каком из миров, ни в какой из жизней. И я искренне желаю всем и каждому найти именно такую — подлинную, настоящую любовь, перед которой в страхе бежит сама смерть», — заключила Евгения Белова.

Эта трогательная история ещё раз доказывает: настоящая любовь способна соединять людей не только в жизни, но и в самом переходе в вечность.