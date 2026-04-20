Сидячий скелет и проклятие династии: почему Бориса Годунова похоронили не по-христиански?

Когда в 1945 году советские учёные вскрыли саркофаг Бориса Годунова в Архангельском соборе Московского Кремля, их ждал настоящий шок. Вместо положенных по православному канону останков, лежащих в гробу «яко усопший», они увидели нечто пугающее. Человек, умерший 340 лет назад (на момент вскрытия в 1945 году), продолжал сидеть. Эта деталь породила множество слухов — от мистического проклятия до жестокой посмертной казни. Life.ru захотел понять, почему Бориса Годунова похоронили сидя. Мы собрали основные версии и мифы, которые обсуждают историки и общественность уже не одно столетие. Давайте разбираться по порядку.

Смутное время: смерть царя

Для начала давайте определимся с тем, в какую версию смерти Бориса Годунова мы верим. Дело в том, что загадка закручивается именно в момент гибели царя. Итак, по официальной версии, Борис Фёдорович умер от апоплексического удара, так раньше называли инсульт. Однако многие современники царя были уверены в том, что его отравили. Так или иначе, Борис Годунов скоропостижно скончался 13 (по новому стилю 23) апреля 1605 года, оставив престол молодому сыну Фёдору. Политическая обстановка тогда не была обнадёживающей: на Москву шёл Лжедмитрий I, страна стояла на пороге Смуты. Самих Годуновых попросту ненавидели, в них видели узурпаторов и виновников убийства царевича Дмитрия в Угличе. Так почему же царь просидел 340 лет? Может корень загадки кроется в причинах смерти? Давайте пробежимся по версиям.

Версия № 1: временное погребение

Начнём с самой правдоподобной теории? Она скучная, но, не переживайте, дальше будет интереснее. Итак, согласно официальной исторической версии, тело Бориса Годунова хоронили в спешке. Дело в том, что царская усыпальница находилась в Архангельском соборе, куда нельзя было просто прийти и похоронить человека. Каждое захоронение требовало подготовки.

Но у Годуновых попросту не было этого времени. Поэтому появилась теория о временном погребении, согласно которой тело поместили в так называемый подклет — подсобное помещение храма, где уже имелись готовые ниши. Чтобы сэкономить место, тело Бориса усадили в деревянную колоду, поджав ноги. Это обычная европейская практика для временных склепов, потому что сидячий покойник занимает в два раза меньше места. Конечно же, перезахоронить царя планировали, когда всё устаканится. Но началось Смутное время, власть сменилась, а про сидящего Бориса забыли. Но, естественно, мы посмотрим на ситуацию с разных сторон! Какие ещё теории существуют?

Версия № 2: месть за отца

Вторая версия уже интереснее и загадочнее. Итак, если верить этой теории, всё дело в банальном желании отомстить. После прихода Лжедмитрия I к власти тело Годунова вытащили из временного захоронения. Причём по приказу нового царя останки Бориса, его жены и сына перенесли в бедный Варсонофиевский монастырь у Лубянки. Зачем, спросите вы? Как мы знаем, для Лжедмитрия Годунов был убийцей его «отца» (настоящего царевича). Уничтожить династию физически казалось мало — требовалось уничтожить её посмертно. Сидячая поза в этом контексте читалась как: поза кающегося грешника;

поза нищего, просящего милостыню;

знак того, что этот человек недостоин лежать как христианин.

Позднее, уже при Романовых, прах вернули в Архангельский собор. Но позу менять не стали — во-первых, это хлопотно, во-вторых, династия Романовых не имела никакого желания приукрашивать память Годунова. Что думаете насчёт этой теории? Или, может, вы поверите в следующую?

Версия № 3: мистический ритуал

Что мистического в захоронении Бориса Годунова? Много чего! Согласно народным поверьям, царя не принимает сама земля. Тело якобы само принимало сидячее положение в гробу. Не совсем ясно, в чём дело, правда? Сейчас всё объясним: люди верили, что душа барина не могла успокоиться, поскольку он причастен к гибели царевича Дмитрия. Да, это такая языческая теория, согласно которой его нужно было похоронить особым образом — усадить. Такой обряд «сидячего покойника» проводили только для опасных усопших: колдунов, самоубийц, убийц.

Что интересно, при вскрытии в 1945 году антропологи отметили, что поза не была насильственной, то есть кости не ломали специально, чтобы посадить тело. Получается, усопший Борис сам принял такое положение? Мы уже никогда не узнаем…

Так что же произошло с телом Бориса Годунова? Если собрать все версии в одну картину, получается, что самая вероятная причина такой позы — это временное захоронение. Затем, при Лжедмитрии, его унизили переносом в бедный монастырь, но саму позу не меняли. При Романовых возвращали в Архангельский собор уже в том же виде, не желая тратить силы на перезахоронение одиозной фигуры. А вот мистическая версия с языческим ритуалом, вероятнее всего, просто байка, в которую хочется верить всем любителям конспирологический теорий!

Но кто знает… 23 апреля 2026 года будет 421 год со дня смерти царя, а слухи о его кончине и захоронении будоражат умы любителей истории до сих пор. В конечном итоге Годунов, мечтавший основать великую династию, всё-таки остался в истории, но не совсем так, как планировал. А что вы думаете об этой истории? Обязательно напишите в комментариях, какая из версий вам понравилась!