Топ-9 диких и противных вакансий из Средневековья, на которые вы бы точно не откликнулись

Если вы думаете, что сейчас на рынке труда бардак, — просто почитайте, кем работали наши предки. Почти все из этих профессий исчезли, но оно и к лучшему! Хотя некоторые вакансии заставляют уважать древних римлян за их предприимчивость… Life.ru предлагает просмотреть средневековую площадку для поиска работы и порадоваться тому, что мы живём в современном мире!

Вакансия на должность ловца кротов

В XV-XIX веках ловцы кротов были элитой среди борцов с вредителями! За одного пойманного зверя платили больше, чем за дюжину крыс. Ловцы работали при королевских поместьях в Великобритании, чтобы защитить безупречный газон и ноги породистых скакунов от опасных нор. Специалисты приманивали зверьков секретными маслами, а «проделанную работу» для отчётности развешивали на ветках деревьев.

Средневековое ИП: торговец мумиями

В викторианской Англии процветала торговля египетскими мумиями. Купить можно было целую, чтобы потом вместе с друзьями развернуть её на вечеринке. Порошок из умерших правителей использовали в качестве лекарства. Считалось, что прах фараонов мог излечить от эпилепсии, кашля и паралича. Кстати, очень скоро на этом рынке появились охотники за лёгкими деньгами. Особенно хитрые предприниматели стали продавать прах животных, умерших бедняков и вообще всего, что попадалось под руку. Естественно, выдавая порошок за натуральную мумию.

Камергер стула

XV–XVII века, английский королевский двор. Открыта вакансия мечты для подхалима: отвечать за туалетные дела монарха. Этот человек подавал туалетную бумагу, следил за рационом и помогал справлять нужду. А что вы улыбаетесь? Между прочим, это была очень престижная должность. Камергер имел постоянный доступ к королю в самый приватный момент, поэтому именно он становился главным политическим советником. Вот так — сидя на «троне», решали судьбы мира.

Специалист по королевским зверям

Кстати, а вот эта вакансия не так плоха, как остальные! Если вы — добрый лесничий из школы чародейства и волшебства, то обязательно отправьте сопроводительное письмо. Дело в том, что в XVIII веке европейские монархи часто содержали коллекции экзотических животных. Мастер зверинца кормил животных, ухаживал за ними и показывал зверюг гостям и послам, чтобы продемонстрировать богатство и могущество правителей.

Вакансия хранителя султанского гарема

Ещё одна весьма интересная профессия — хранитель султанского гарема. Правда, придётся кое-чем пожертвовать… Дело в том, что на эту должность брали только евнухов. Но оно и понятно почему. Но главным хранителем был кизляр-ага — глава чёрных евнухов. Он контролировал гарем, имел доступ к султану и нередко обладал властью решать некоторые политические вопросы.

Мастер искусства и эстетики

Уверены, эта профессия очень понравится нашим любимым читательницам! В Японии XIV–XVI веков при дворе существовали особенные люди. Их считали официальными советниками по стилю. Они владели икебаной, чайной церемонией и экспертизой мечей. Их пятиметровые букеты были оружием пропаганды: посол заходил в замок, видел этого цветочного монстра и сразу понимал, что связываться с таким хозяином — себе дороже.

Тот случай, когда деньги пахнут: вакансия сборщика мочи

А это бонусная вакансия из Античности потому, что пройти мимо этой информации просто невозможно. Оказывается, в Древнем Риме не пропадал ни один продукт жизнедеятельности человека! Например, мочу собирали из общественных сосудов и продавали ремесленникам. Зачем? Аммиак в её составе творил чудеса: им стирали ткани, отбеливали шерсть и выделывали кожу. Император Веспасиан, узнав о таком обороте, обложил промысел налогом. Когда сын правителя возмутился: «Фу, папа, это же грязные деньги!», в ответ прозвучала легендарная фраза: Pecunia non olet — «Деньги не пахнут». С тех пор это выражение — лучший друг любого финансиста! Ну как вам такая работка? Ещё и налогом облагается.

Ну что вы думаете? Попробовали бы поработать в Средневековье? А мы ещё на современный рынок труда жалуемся! Средневековым соискателям бы наши проблемы.