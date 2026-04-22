Деликатес из друга: Зачем в Перу едят морских свинок — шок-рассказ туристки и объяснение врача Гуляя и рассматривая достопримечательности, мы привыкли знакомиться с бытом местных. И часто он шокирует! Россиянка, живущая в Перу, рассказала Life.ru о необычном местном блюде — морских свинках. Насколько съедобны грызуны и почему она никогда их не попробует? 22 апреля, 14:00

В соцсетях стало популярно видео, в котором россиянка Рената рассказывает о неожиданной находке в зарубежном продуктовом магазине — на прилавке она увидела упакованную морскую свинку. Ролик быстро стал вирусным, набрав почти три миллиона просмотров. В комментариях пользователи из России также признались, что были поражены увиденным и не ожидали встретить подобный «деликатес».

В беседе с Life.ru Рената рассказала, как к подобному продукту относятся в Перу, откуда берёт начало эта кулинарная традиция и какие ещё особенности местной культуры её удивили. Также мы поговорили с врачом-нутрициологом, который объяснил, насколько подобное мясо может быть полезным с точки зрения питания и есть ли у него реальные преимущества или ограничения для здоровья. Но всё по порядку!

«Для меня это был настоящий шок»

Фото © Рената Сулейманова

25-летняя россиянка Рената Сулейманова живёт в городе Лима в Перу. Впервые девушка приехала в страну летом 2025 года. Через пару месяцев получила предложение руки и сердца, вышла замуж за возлюбленного и с тех пор постоянно живёт в Перу.

Наша героиня делится, что одним из самых сильных культурных шоков для неё в Перу стало отношение к морским свинкам, которых здесь воспринимают как обычный продукт питания. Впервые Рената столкнулась с этим в Куско, где на улицах можно увидеть, как местные жители продают жареных «куй» (так в Перу называют морских свинок) прямо на шпажках. «Люди ходили вдоль дороги и предлагали морских свинок, завлекая, чтобы прохожие останавливались и ели их. Вот тогда я была по-настоящему в шоке», — делится девушка.

Видео © Рената Сулейманова

Рената отмечает, что свинки в Перу также продаются и в магазинах — лежат на прилавке наравне с другим мясом. По словам девушки, это вызвало у неё не столько удивление, сколько грусть и разочарование. В детстве у Ренаты было несколько морских свинок-питомцев, с которыми тесно связаны тёплые воспоминания. «Я их очень любила: помню, как они мурчат, как громко визжат, какие звуки издают, — мы с ними засыпали. И, наверное, правда больно видеть в магазине животное, с которым ты жил рядом. У нас в России морских свинок не едят. Для меня это был настоящий шок и грусть — осознание того, что я в другой культуре, где это считается нормой», — рассказывает девушка.

Откуда возникла традиция употребления морских свинок

Фото © Shutterstock / FOTODOM / ireneuke

Рената объясняет, что традиция употребления морских свинок в Перу уходит корнями в глубокую историю страны и связана ещё со временами империи инков. По её словам, для местных это не что-то экзотическое, а часть древней культуры питания: морские свинки издавна служили важным источником мяса и были частью ритуалов и традиций. Особенно это было практично для жизни в Андах, где сложно разводить крупный скот, — свинки занимают мало места, быстро размножаются и едят простую растительность.

Сегодня это блюдо считается традиционным деликатесом, которое подают в ресторанах и готовят по праздникам, иногда даже по цене выше курицы. Вкус, по описанию местных, напоминает смесь курицы и кролика, а мясо более плотное и жирное.

Видео © Рената Сулейманова

При этом сама Рената подчёркивает, что лично не пробовала это блюдо и пока не готова к такому опыту, поскольку с детства морские свинки для неё ассоциируются исключительно с любимыми домашними питомцами. «Я не пробовала, не знаю вкус. Сама я это блюдо не пробовала. Всё детство у нас дома жили морские свинки — это были мои любимые домашние животные», — отмечает Рената Сулейманова.

Другие непривычные россиянам традиции Перу

Фото © Shutterstock / FOTODOM / fivetonine

Девушка отмечает, что жизнь в Перу постоянно удивляет её непривычными культурными особенностями. Среди необычных для неё — местные традиции и вкусы. Например, напиток Inca-Kola ярко-жёлтого цвета, который по вкусу напоминает знакомый с детства «Буратино» и даже обгоняет по популярности классическую колу. Кроме того, в горных регионах, таких как Куско, широко используют листья коки (является наркотическим средством, запрещено на территории РФ) — их заваривают как чай или жуют, чтобы легче переносить давление из-за высоты.

Также, как отмечает девушка, в Перу принято здороваться и прощаться поцелуем в щёку даже с малознакомыми людьми, а ужины могут начинаться поздно вечером — в 9–10 часов. «Они не особо дарят подарки: например, на свадьбу могут прийти без цветов и подарков, на дни рождения — тоже. При этом у них принято постоянно целоваться в щёку при встрече и прощании, и не только с семьёй, но и со знакомыми. Даже если тебя представляют на улице незнакомым людям, нужно их поцеловать, хотя у нас в России так не принято», — делится Рената Сулейманова.

Мясо морской свинки — лекарство от холестерина или просто экзотика?

Фото © Shutterstock / FOTODOM / SL-Photography

Как рассказывает врач-диетолог Елена Соломатина, в России такой продукт есть не принято, поэтому он не получил широкого распространения. При этом с точки зрения нутрициологии мясо морской свинки обладает рядом преимуществ: оно содержит до 20% белка, отличается низким уровнем холестерина, богато витаминами группы B, магнием, кальцием, железом, калием, а также коллагеном и микро- и макроэлементами.

«Поскольку мясо нежирное, оно легко усваивается. Поэтому его рекомендуют людям с высоким уровнем холестерина. Более того, при онкологии его иногда дают как легкоусвояемый продукт — особенно при истощении полезны питательные, но не жирные бульоны. Существует даже мнение, что мясо морских свинок помогает при некоторых видах онкологии. Но это, конечно, не лекарство — пока под большим вопросом», — рассказывает врач.

Врач отмечает, что среди возможных рисков употребления мяса морской свинки в первую очередь стоит учитывать аллергию или индивидуальную непереносимость — как и на любой другой продукт. Также теоретически есть вероятность заболеваний, которые могут переносить сами животные, однако, по её словам, это происходит не так часто. При этом Елена Соломатина подчёркивает: если мясо проходит хорошую термическую обработку, его тщательно проваривают или тушат, то риски сводятся к минимуму.

Хотите ещё такие материалы? Подписывайтесь на WOW в МАХ