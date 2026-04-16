Похож на Гослинга больше, чем он сам: Двойник актёра из вирусного видео дал интервью Life.ru Рунет кипит! Завирусилось видео с «нашим» Гослингом, кем оказался 21-летний студент из Москвы. Фанаты Гослинга считают, что парень очень похож на голливудского актёра в начале карьеры. Life.ru поспрашивал «внебрачного сына» Гослинга, как тот живёт с новой славой. 16 апреля, 13:29

«Русский Райан Гослинг» — так называют 21-летнего студента Матвея Сошкина из Москвы, который тоже, кстати, является начинающим актёром. Совпадение? Мы так не думаем! Удивительная схожесть с голливудским актёром в начале пути может не только подарить Матвею билет в жизнь, но и загубить его карьеру бесконечными сравнениями с «оригиналом». А что по этому поводу думает сам «внебрачный сын» Гослинга? Life.ru связался с Матвеем Сошкиным и поспрашивал завирусившуюся в Рунете звезду о том, как парень относится к такому потоку славы, обижают ли его сравнения и как Матвей планирует воспользоваться шансом, резко став «русской копией» Райана Гослинга.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Matthew Soshkin © ТАСС / Sipa USA / Anthony Behar

Оказывается, что Матвей далеко до нынешней волны популярности в 2026 году уже сталкивался с таким сравнением. И на наш вопрос о том, когда впервые юноша понял, что люди видят в нём «русского Райана Гослинга», актёр рассказал, с чего всё началось: «Когда впервые появилось сравнение, точно не помню, может быть, где-то в мои 17–18 лет. Тогда знакомые, друзья, однокурсники начали говорить, что похож на актёра».

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Matthew Soshkin

К неожиданной популярности молодой человек относится спокойно и с юмором. «Меня это сходство больше забавляет, ведь ролик изначально был выложен «по приколу», и в целом я отношусь к этому спокойно. За годы, что мне об этом говорили, я уже привык — это не особо мне мешает, есть даже какой-то плюс», — делится Матвей.

Молодой актёр из Москвы отмечает, что после вирусного ролика многие действительно сначала воспринимают его как забавного двойника или мем и лишь потом — как актёра. Однако он относится к этому прагматично. «Поскольку конкуренция высокая, я считаю, что это в любом случае плюс для меня, для моей дальнейшей профессии и карьеры», — отмечает Матвей.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Matthew Soshkin © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Matthew Soshkin

Как рассказывает «русский Райан Гослинг», в индустрии немало примеров, когда актёры напоминают зарубежных звёзд, и это не мешает им строить собственный путь, а иногда даже помогает привлечь дополнительный интерес со стороны зрителей. «Вообще, в мире довольно много похожих людей, я считаю. Есть знаменитые актёры русские, которые похожи на голливудских знаменитостей. Да, это никак им не мешает. Наоборот, может быть, даже как-то добавляет внимания. Вот», — делится мыслями с Life.ru Матвей.

Будет ли Матвей использовать внезапный хайп в своих целях? Конечно! Грех не воспользоваться такой возможностью, и мы с этим согласны. «Русский Гослинг» признаётся, что хочет использовать внезапную волну популярности по максимуму. По его словам, такое внимание может выпасть всего раз в жизни и игнорировать его было бы неразумно, тем более что оно уже приносит конкретные результаты в виде интереса аудитории и новых подписчиков. «Безусловно, я буду использовать волну, поскольку такое может быть раз в жизни», — делится наш герой.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Matthew Soshkin © ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN

Что же до личной жизни «внебрачного сына Гослинга», сейчас Матвей учится на четвёртом курсе Института современного искусства и уже активно играет в театре. Зрители могут увидеть его в ряде спектаклей, где он исполняет характерные роли в постановках «Дачники», «Вечно живые» и «Снежная королева».

И самое интересное: следит ли сам Матвей за творчеством звезды, на которого так похож? Сюрприз! Оказалось, что не очень. Назвать особо любимые фильмы с Райаном Гослингом наш герой затруднился, зато ответил, что точно смотрел самые культовые. «Больше всего впечатление на меня произвёл фильм «Дневник памяти», скорее всего. Но по атмосфере и эстетике — это, конечно, «Бегущий по лезвию», — рассказывает Life.ru Матвей Сошкин, «русский Райан Гослинг».

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Matthew Soshkin

Хотите ещё такие материалы? Подписывайтесь на WOW в МАХ