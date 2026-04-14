«Я выбрала её по взгляду»: Москвичка стала «внучкой по переписке» для чужой бабушки, и вы захотите так же Оглавление «Это любовь в обе стороны — на все сто процентов» Кто такая «внучка по переписке» и как ею стать Как принять участие в проекте «Внуки по переписке» Почему так важно быть неравнодушным, помнить о стариках и уделять им внимание? Как реагируют бабушки и дедушки на такие письма? Столичный блогер Эвелина рассказала Life.ru, как стала «внучкой по переписке» благодаря волонтёрскому проекту фонда «Старость в радость». 14 апреля, 11:29

В соцсетях завирусилось видео блогера Эвелины, в котором она рассказывает о своём участии в акции «Внуки по переписке». Простая на первый взгляд идея — писать письма одиноким пожилым людям — неожиданно вызвала мощный отклик: после публикации ролика проект получил более 2000 заявок на отправку открыток и свыше 500 человек захотели стать «внуками по переписке». При этом интерес к инициативе выходит далеко за пределы России: люди из разных стран тоже хотят участвовать, несмотря на сложности с международной перепиской.

Эвелина рассказала Life.ru, почему решила принять участие в данной акции и почему желающих подарить тепло и внимание через письма оказалось даже больше, чем самих адресатов, — настолько, что, как отмечает она, «на одну бабушку скоро может приходиться по 10–20 внуков».

«Это любовь в обе стороны — на все сто процентов»

Эвелине — 32 года, она родом из Ростова-на-Дону, но уже около четырёх лет живёт в Москве. Говоря о своей профессиональной деятельности, девушка отмечает, что имеет большой опыт в медиасфере: работала теле- и радиоведущей, ютуб-продюсером и СММ-специалистом, снимала рекламные видеоролики, была сценаристом для видеороликов виртуальных блогеров. Однако, по словам Эвелины, сейчас она ушла со всех проектов, чтобы полностью посвятить себя творчеству и собственному блогу.

Как рассказывает девушка, особое место в её жизни занимает эпистолярное общение — письма и посылки. Кроме того, наша героиня увлекается книгами и уже более семи лет ведёт личный блокнот, куда записывает понравившиеся цитаты из книг и фильмов, а также собственные мысли — всё это затем становится частью её писем. «Я сейчас делала отличную коллаборацию с кафе, в котором можно оставлять письма незнакомцам. Мне предложил сделать такую же коллаборацию «Московский итальянский ресторан» с письмами», — рассказывает Эвелина.

Также девушка активно отправляет «письма любви» по всей России и сама получает их не только из РФ, но и из других стран — ей пишут из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Норвегии и даже Кореи. Девушка признаётся, её вдохновляет такой отклик, и в будущем она рассматривает возможность отправки писем и за границу.

Одной из своих целей на ближайшее время Эвелина ставит отправку 500 писем — по словам девушки, она хочет подарить радость и ощущение чуда сотням людей. Как рассказывает блогер, уже сейчас вокруг этой идеи начинает формироваться сообщество: в комментариях люди предлагают открывать клубы по переписке и создавать долгие дружеские связи через письма. У Эвелины есть бабушка и дедушка — им уже за 80 лет. Она отмечает, что с возрастом особенно важно поддерживать связь с близкими, поэтому они стараются чаще созваниваться и проводить время вместе.

Говоря о семейных ценностях, Эвелина подчёркивает, что близких нужно по-настоящему ценить, уделять им внимание. Несмотря на то что бабушка не просила её писать письма, Эвелина задумывается о том, чтобы сделать это — просто как ещё один способ выразить свою любовь. При этом она понимает, что для бабушки самое важное — это живое присутствие, возможность обнять внучку и побыть рядом. «Я поняла, что бабушки очень любят общаться, и у меня есть правило — если она звонит, я всегда дослушаю её до конца и буду разговаривать столько, сколько ей нужно, сколько она захочет», — делится Эвелина.

Кто такая «внучка по переписке» и как ею стать

О волонтёрском проекте «Внуки по переписке» Эвелина узнала благодаря подруге. По её словам, близкие хорошо знают о её любви к письмам, поэтому однажды подруга отправила ей ссылку на проект. Девушка сразу заинтересовалась и поняла, что хочет стать его частью.

Она вспоминает, что в тот момент инициатива ещё не была широко известна: на сайте было совсем немного заявок, буквально единичные обращения от людей, желающих вступить в переписку. Однако всё изменилось после того, как Эвелина рассказала об этом проекте в своём блоге. «Организаторы написали мне, что получили более 2000 запросов на отправку открыток бабушкам и дедушкам и более 400 заявок на переписку, и попросили немного «притормозить», потому что у них просто нет такого количества бабушек и дедушек», — делится девушка.

Как отмечает Эвелина, особенно трогательным для неё стал эмоциональный отклик аудитории в её блоге. Многие люди писали, что не могли сдержать слёз, смотря её видео. Кто-то делился, что уже потерял своих бабушек и дедушек и такая инициатива стала для них возможностью вновь почувствовать тепло общения и заботы. «Я очень рада, что помогла и проекту, и, возможно, людям, которым нужна такая переписка. Мне кажется, это любовь в обе стороны — на все сто процентов», — рассказывает девушка.

По мнению Эвелины, каждый человек заслуживает маленького чуда — знака внимания, тепла и напоминания о том, что он не один. Она уверена: если хочешь видеть мир добрее, начинать нужно с себя. Именно это желание подарить кому-то поддержку и веру в добро и стало главным мотивом её участия в проекте «Внуки по переписке». «В этом проекте я уже написала первое письмо — оно ушло, и, думаю, на следующей неделе буду писать второе. Хочу, чтобы каждое письмо было уникальным и интересным, чтобы моей подопечной было приятно, чтобы она радовалась, чтобы у неё поднималось настроение и её жизнь становилась чуть лучше благодаря этим письмам, чтобы она чувствовала тепло, добро и верила в такие простые, но очень важные чудеса», — делится наша героиня.

Эвелина рассказывает, что участниками проекта «Внуки по переписке» чаще всего становятся пожилые люди, проживающие в домах престарелых или интернатах. По её словам, это люди с разными судьбами и жизненными обстоятельствами, но многих из них объединяет одно — нехватка общения, внимания и простого человеческого тепла. У кого-то нет близких, у кого-то связь с родными со временем потерялась, и письма для них становятся возможностью снова почувствовать себя нужными и важными.

Наша героиня отмечает, что информацию о своём адресате получает через координаторов проекта. Сейчас Эвелина пишет женщине по имени Елена. При этом она подчёркивает, что в рамках проекта существуют правила конфиденциальности, поэтому делиться подробностями о человеке нельзя. Тем не менее даже по минимальной информации и фотографии у неё возникло внутреннее ощущение, что она хочет писать именно Елене. «Я выбрала её по взгляду — не знаю, как это объяснить, будто мы с ней как-то сошлись на расстоянии, даже по фотографии. Я посмотрела на неё и сразу поняла: всё, это моя, нужно ей написать, и мы будем переписываться», — рассказывает Эвелина.

Девушка также обращает внимание на то, что переписка в рамках проекта не всегда бывает взаимной. Участников заранее предупреждают: кто-то из пожилых людей отвечает на письма, а кто-то — нет. Причины могут быть разными. Иногда человеку просто сложно включиться в диалог, и ему комфортнее получать письма и читать их. В других случаях ответ может быть затруднён по состоянию здоровья или физическим возможностям.

«Я начала письмо с того, что представилась, рассказала немного о себе — как выгляжу, что мне нравится, и даже вложила фотографию, потому что очень просят это делать, чтобы человек понимал, с кем общается. Я поделилась, как пришла к идее писать письма, рассказала о своей деятельности и о том, что занимаюсь письмами о любви. Зная, что моя подопечная любит животных, я рассказала, что, к сожалению, не могу завести собаку из-за съёмной квартиры, но очень этого хочу и хочу помогать животным. Попросила её, если она ответит, рассказать о своих питомцах, поделилась любимым фильмом и просто немного рассказала о себе — так у нас и началось это лёгкое общение», — рассказывает Эвелина о её письме Елене.

Девушка подчёркивает, что изначально настроена на долгую переписку и искреннюю дружбу: независимо от того, получит ли она ответ, она продолжит писать письма и даже планирует в будущем встретиться лично. «Я хочу отправить ей хотя бы 4–5 писем, чтобы у неё было их много. И я точно хочу потом встретиться с ней лично — это сто процентов. Ну и, возможно, как-нибудь пришлю ей какую-нибудь посылку», — отмечает Эвелина.

Как принять участие в проекте «Внуки по переписке»

Говоря о процессе участия в проекте, Эвелина объясняет, что всё начинается с регистрации на сайте: необходимо заполнить свои данные и выбрать формат участия. При этом есть возможность не только вести регулярную переписку, но и, например, отправлять праздничные открытки, если человек не готов к постоянному общению. Если же участник выбирает формат переписки, ему предлагается выбрать подопечного — на сайте представлены анкеты пожилых людей с фотографиями.

Перед началом общения координаторы проекта отправляют подробные правила: как правильно писать письма, чего стоит избегать, как оформлять отправку. Например, важно отправлять обычные письма, а не заказные, чтобы почтальон мог доставить их прямо домой, ведь не все пожилые люди могут самостоятельно посещать почту. Также нужно вкладывать в конверт дополнительные листы и пустой конверт, чтобы у адресата была возможность ответить.

После этого координатор просит немного рассказать о себе. Затем участнику отправляют информацию о подопечном: адрес, особенности, ожидания от переписки. В дальнейшем, при желании, можно даже отправлять посылки или договориться о личной встрече, но такие шаги обязательно согласовываются с координаторами.

Завершается процесс началом самой переписки — и, как отмечает Эвелина, важно делать это регулярно. В проекте рекомендуют писать хотя бы раз в месяц, чтобы человек чувствовал стабильную связь и внимание.

