Бросила вязать — встала на лёд: Целая команда бабушек-хоккеисток преподала всем нам главный урок перед 8 Марта

В Вельске Архангельской области уже шесть лет существует удивительная женская хоккейная команда «Вельчанка». Для многих она стала настоящей легендой и источником вдохновения, доказывая, что жизнь на пенсии вовсе не заканчивается. В команде играют женщины в возрасте от 55 до 84 лет, и каждая из них по-настоящему героиня. Основал команду тренер и хоккеист в прошлом Энгельс Лопатин, а нынешним тренером является Николай Шерягин. Три раза в неделю спортсменки выходят на лёд, преодолевая страхи, разрушая стереотипы и показывая: возраст не препятствие для новых целей и яркой, насыщенной жизни.

Фото © Из личного архива Николая Шерягина

Николай Шерягин — тренер хоккейной команды «Вельчанка»

Тренер Николай Шерягин руководит женской командой ХК «Вельчанка» на самостоятельной основе уже третий год. Как отмечает Николай, тренировки проходят на открытом воздухе, что в северных условиях накладывает свои особенности: мороз, снег, метели, ветер, а в марте — яркое солнце. «Женские хоккейные команды имеют возрастной ценз 50+. Ледовое поле предоставляется бесплатно, есть тёплая раздевалка, а тренировки проходят 2–3 раза в неделю», — отмечает тренер.

Фото © Из личного архива Николая Шерягина

По словам Николая, состав команды весьма разнообразен: в ней есть работники медицинской сферы, юристы, специалисты железнодорожного транспорта, учитель литературы, логопед, учителя физической культуры и истории. Все участницы команды в своё время занимались спортом, а теперь находят в хоккее новое увлечение. Давайте узнаем подробнее про каждую из них.

Светлана Тарасова, 58 лет

Светлане Тарасовой — 58 лет, и уже около четырёх лет она играет в женской хоккейной команде «Вельчанка» на позиции центрального нападающего. По образованию Светлана учитель математики, около 20 лет проработала в системе социальной защиты населения. Несмотря на серьёзную профессиональную деятельность, спорт всегда оставался важной частью её жизни: ещё в школе женщина научилась кататься на коньках и лыжах, плавать, играть в волейбол и баскетбол, занималась лёгкой атлетикой.

Фото © Из личного архива Светланы Тарасовой

По словам Светланы Тарасовой, большую роль в этом сыграл её отец — заслуженный учитель России Энгельс Лопатин, который преподавал физкультуру и вдохновил многих учеников связать свою жизнь со спортом. «В детстве мы с ребятами во дворе заливали каток и играли в дворовый хоккей — чаще всего я была вратарём», — рассказывает спортсменка.

Когда отец Светланы решил создать женскую команду для игроков старше 50 лет, ей было 53 года и женщина не могла остаться в стороне. По её словам, хоккей приносит особую радость и вдохновение, особенно в моменты, когда удаётся забросить шайбу и вся команда радуется вместе с ней. При этом активный образ жизни для Тарасовой не ограничивается только спортом: Светлана любит путешествовать, читать, занимается огородом и держит кур. Она признаётся, что всегда стремилась пробовать новое. Например, в 50 лет впервые полетела на параплане, а после этого впервые встала на горные лыжи.

Создатель команды и отец Светланы. Фото © Из личного архива Светланы Тарасовой

Светлана подчёркивает, что хоккей стал настоящей семейной традицией. Её отец — основатель хоккея в Вельском районе, мама в возрасте 82 лет играет защитником в той же команде «Вельчанка», брат — хоккейный тренер, сестра помогает организовывать турнир юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» на призы Игоря Ромишевского, а сын — вратарь команды «Заря». Светлана надеется, что любовь к хоккею продолжит и следующее поколение семьи — её внук.

«Для меня и моих родных хоккей — это работа, это любовь, это жизнь. Сохранять физическую и умственную активность в любом возрасте важно, а если делать это в команде — это ещё и весело. Можно удивлять окружающих вычурными нарядами, а можно — необычным увлечением, тем же хоккеем. Если вам нравятся острые ощущения, скорость и драйв, то хоккей — это то, что надо», — делится Светлана.

Маргарита Кресс, 64 года

Фото © Из личного архива Маргариты Кресс

Маргарите Кресс 64 года. Спорт сопровождает её на протяжении всей жизни: ещё в школьные годы женщина занималась лыжными гонками и выполнила первый взрослый разряд, а в студенчестве тренировалась в школе олимпийского резерва в Ярославле. Параллельно с этим сложилась и её профессиональная карьера: уже 44 года она работает на железной дороге.

Маргарита отмечает, что любовь к спорту со временем только усиливалась. В 40 лет она увлеклась волейболом — как классическим, так и пляжным. В этом виде спорта она добилась серьёзных результатов: трижды становилась чемпионкой Северной железной дороги по пляжному волейболу и четыре раза участвовала в первенстве России в Калининграде. «Сейчас, будучи ветераном, в составе команды Северной железной дороги я пять лет принимала участие в международных соревнованиях в Москве и Казани, где мы заняли второе место по классическому волейболу», — рассказывает Маргарита.

Фото © Из личного архива Маргариты Кресс

О хоккее Маргарита задумалась позже — клюшку она впервые взяла в руки в 60 лет. По словам женщины, сначала было очень страшно, особенно наблюдая за тем, как играют её сыновья. Оба с раннего детства занимаются хоккеем: старший играет за местную команду «Локомотив», а младший играет в НХЛ за команду «Магистраль» в Москве. Полгода Маргарита сомневалась, стоит ли ей начинать, боялась, получится ли, однако в итоге решилась. И сегодня уже не представляет свою жизнь без хоккея. «Это такой драйв: координация, свежий воздух, задействованы все мышцы — и не только мышцы, но и мозг. А в нашем возрасте это просто необходимо», — делится хоккеистка.

Маргарита Кресс также подчёркивает, что сначала её сыновья с тревогой отнеслись к идее мамы играть в хоккей. Но, увидев её решимость и увлечённость, полностью поддержали и помогли собрать необходимую экипировку. Подруги тоже с восхищением приняли новое хобби Маргариты. Особую роль в её жизни играет команда «Вельчанка», которую она называет настоящей спортивной хоккейной семьёй. По словам Маргариты, команду объединяют позитив, взаимная поддержка, сплочённость и чувство юмора.

Елена Калинина, 57 лет

Фото © Из личного архива Елены Калининой

Елене Калининой — 57 лет, и в женской хоккейной команде «Вельчанка» она играет уже пятый год. Кроме хоккея женщина уже более десяти лет занимается йогой, посещает занятия по бальным танцам в направлении соло-латина, катается на горных и беговых лыжах. А недавно Елена открыла для себя новое увлечение — альпинизм: год назад она совершила восхождение на вершину Айлин-Пик в Непале высотой 6164 метра и планирует продолжать развиваться в этом направлении. «Спортом я не занималась вообще, всегда только физкультурой. И своё увлечение хоккеем рассматриваю именно в этом ключе — как физическое и эмоционально-оздоровительное», — делится Елена Калинина.

Профессиональную часть своей жизни Елена посвятила финансовой сфере — долгое время работала в банке, а сегодня продолжает деятельность в сельской кредитной кооперации. Кроме того, важной частью её жизни является активная гражданская позиция: с 2025 года вместе с мужем она участвует в добровольческих гуманитарных миссиях, направленных на помощь людям на территориях проведения специальной военной операции.

Елена Калинина рассказала Life.ru, что в хоккей пришла сравнительно поздно. О том, что в городе появилась женская команда, рассказал муж, который поддержал её решение попробовать себя в новом виде спорта. В детстве Елена каталась на коньках, но после долгого перерыва вновь встала на лёд в 54 года. «Для меня хоккей и радость — по сути синонимы. Меня вдохновляют тренировки на свежем морозном воздухе с девчонками и единомышленницами, которые так же помешаны на хоккее», — отмечает она.

Фото © Из личного архива Елены Калининой

По словам Елены, на льду они чувствуют себя как дети: искренне радуются и выходят за рамки привычных представлений о возрасте и возможностях. Особенно трогательными для Калининой становятся моменты, когда вся команда собирается на тренировку, — что происходит почти всегда. Её вдохновляет пример Надежды Лопатиной, игрока команды, которой уже 84 года, но она продолжает выходить на лёд и демонстрировать технику катания. «Состояние после тренировки — опустошённо-счастливое. Мои близкие принимают меня, понимают и поддерживают», — делится Елена.

Спортсменка убеждена, что в каждой женщине, которая решается начать играть в хоккей в зрелом возрасте, есть нечто особенное. Именно это, по её мнению, объединяет участниц команды. Она считает хоккей не просто хобби, а важной частью жизненных смыслов. «Эта красивая, умная, динамичная игра учит двигаться и тело, и мозги, и душу. Движение — это жизнь, и это аксиома», — отмечает она.

Среди плюсов своего увлечения Елена Калинина с улыбкой называет снижение веса, реже возникающую необходимость обращаться к врачам и отсутствие скучных зимних вечеров. При этом своим главным талисманом и опорой в жизни Елена называет мужа, который всегда рядом и поддерживает её во всех начинаниях. «Я считаю, что, если к 50 годам женщина не пришла к мысли о пользе физической активности, у неё всегда остаётся шанс сделать это позже. А лучше всяких призывных слов — наш пример», — подчеркнула хоккеистка.

Зоя Заостровцева, 68 лет

Фото © Из личного архива Зои Заостровцевой

68-летняя Зоя Заостровцева уже много лет ведёт активную общественную и спортивную жизнь. По словам нашей героини, спорт сопровождал её практически всю жизнь. Ещё со школьных лет Зоя занималась различными видами физической активности: играла в теннис и волейбол, посещала бассейн, занималась лёгкой атлетикой.

Уже 18 лет она находится на пенсии и 13 лет возглавляет Совет ветеранов учреждения ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Архангельской области. До выхода на пенсию Зоя Николаевна служила в системе УФСИН, а сегодня продолжает активно участвовать в жизни ветеранского сообщества и регулярно выступает на районных и областных соревнованиях среди ветеранов.

Фото © Из личного архива Зои Заостровцевой

О создании женской команды ей сообщил первый тренер «Вельчанки», который в прошлом был её учителем физкультуры. Он позвонил и предложил попробовать себя в новом виде спорта, и Зоя решила присоединиться. С октября 2019 года она играет в команде на позиции защитника. «Всё новое, а тем более если оно начинается в 62 года, для меня, конечно, интересно. А когда ещё и получается — это вдохновение придаёт сил и уверенности», — рассказывает хоккеистка Заостровцева.

Родные, друзья и знакомые сначала удивлялись её выбору, но затем искренне поддержали и порадовались её новому увлечению. Как отмечает Зоя, благодаря хоккею у неё значительно расширился круг общения, а сама команда «Вельчанка» стала для неё настоящим сообществом единомышленниц. По словам зои Заостровцевой, это очень дружный, добрый и красивый коллектив, где царит поддержка и позитив. Игроки команды проводят время вместе не только на льду, но и за его пределами — отмечают открытие и закрытие сезона, День хоккея 1 декабря, 8 Марта и другие важные даты.

«Игра в хоккей наполнила мою жизнь положительными эмоциями и энергией, которая укрепила моё здоровье, а также расширила круг общения. Дружелюбная атмосфера, командный дух, вера в победу — всё это является стимулом заниматься хоккеем независимо от возраста. Мне это даёт плюс к здоровью, а следовательно, и к активному долголетию. А другим женщинам желаю брать пример с нас и не мечтать, а делать, как мы», — подчёркивает она.

Светлана Давыдова, 59 лет

Фото © Из личного архива Светланы Давыдовой

Светлане Давыдовой — 59 лет. По образованию она учитель физической культуры, сейчас на пенсии, однако продолжает активно работать — у неё собственный магазин штор. По словам Светланы, она с детства занималась различными видами физической активности, затем продолжила спортивную деятельность в училище. А позже, работая в школе, регулярно принимала участие в спортивных мероприятиях.

О хоккее узнала совершенно случайно — от одной из клиенток, которая зашла в её магазин за шторами. Эта идея сразу её заинтересовала, и женщине очень захотелось попробовать себя в новом виде спорта. «Когда я пришла на тренировку, мне очень понравилось, и вот уже пять лет я играю в «Вельчанке», — рассказала Светлана.

Фото © Из личного архива Светланы Давыдовой

Светлана отмечает, что вдохновение и радость ей приносит весь процесс — тренировки, участие в соревнованиях и общение внутри команды. Сначала близкие были немного удивлены новым увлечением родственницы, однако не стали отговаривать. Напротив, дети поддержали: они купили ей всю необходимую хоккейную экипировку, чтобы Светлана могла тренироваться безопасно. Сейчас родные внимательно следят за её успехами — спортсменка отправляет им фотографии с игр и тренировок, а внучка даже иногда приходит с ней на занятия и ездит поддерживать на соревнованиях.

В команде, по словам Светланы Давыдовой, сложилась очень тёплая и дружеская атмосфера. Игроки стараются встречаться и вне льда: поздравляют друг друга с днями рождения, вместе отмечают День хоккея и праздники, например 8 Марта. «Хоккей для меня — это, наверное, смысл жизни: здесь я чувствую себя нужной, да ещё поддерживается физическая форма. Я считаю, что заниматься физкультурой можно и нужно в любом возрасте — это даёт заряд энергии, сближает по интересам, даёт повод выйти из дома, пообщаться с единомышленниками и укрепить здоровье», — признаётся Светлана.

Валентина Леденцова, 66 лет

Валентине Леденцовой — 66 лет. Большую часть своей жизни она посвятила педагогике: работала учителем истории и обществознания в профессиональном училище и колледже, а сейчас на пенсии. По её словам, физическая активность всегда занимала важное место в её жизни. В молодости хоккеистка была членом районной команды по волейболу, участвовала в традиционной майской эстафете во время учёбы в институте. В 1995 году вместе со своей семьёй Валентина представляла Архангельскую область на Всероссийских сельских спортивных играх в Волгограде. Тогда их семейная команда заняла первое место в командном первенстве среди спортивных семей.

Сегодня Валентина Николаевна ведёт активный и разнообразный образ жизни — катается на лыжах, ходит в бассейн, а летом занимается сбором грибов и ягод, выращивает овощи, увлекается творчеством — рисует картины по номерам. Хоккеем начала заниматься в 2021 году. «В 61 год я впервые встала на коньки. О команде узнала от знакомых мне людей, и тогда команда только формировалась», — рассказывает Валентина.

Фото © Из личного архива Валентины Леденцовой

Родные по-разному отнеслись к её увлечению. Дети поддержали, а муж сначала отнёсся настороженно, считая хоккей довольно травмоопасным видом спорта. Однако не стал препятствовать занятиям Валентины и иногда даже сопровождает её на соревнования. Сам он является тренером по баскетболу.

По словам Валентины Николаевны, для неё и её товарищей по команде хоккей — это прежде всего возможность поддерживать двигательную активность и сохранять здоровье. «Кроме того, когда мы выходим на лёд, забываем все наши проблемы. Я просто получаю удовольствие от того, что мы все вместе и нужны друг другу. На пенсии нельзя замыкаться в себе, необходимо общение и взаимодействие не только с семьёй и близкими, но и с людьми, у которых те же интересы, что и у тебя. Тренировки ещё и дисциплинируют нас», — отмечает Валентина.

Алла Загоскина, 78 лет

Фото © Из личного архива Аллы Загоскиной

Алле Загоскиной — 78 лет. По профессии она школьный учитель. Много лет посвятила преподавательской деятельности и лишь в 2020 году завершила работу в школе, выйдя на пенсию. По словам Аллы Петровны, со спортом и коньками она познакомилась ещё в студенческие годы. Во время учёбы на филологическом факультете занималась в конькобежной секции. Позже интерес к хоккею появился уже в Вельске. Будучи классным руководителем, Алла учила детей, которые играли в хоккейной команде «Заря», и постепенно весь класс стал активными болельщиками. «Хоккей тогда помогал решать воспитательные вопросы, порой — проблемы. Ещё меня впечатлила книга Анатолия Тарасова «Хоккей. Родоначальники и новички», — отмечает она.

В женскую хоккейную команду «Вельчанка» её пригласил учитель физкультуры и основатель команды Энгельс Лопатин. «С этого момента хоккей стал частью моей жизни. Хоккей — это возможность не потерять с возрастом здоровье, поддержать душевные силы, организовать своё время и не опуститься до уровня нытиков, уставших от жизни. Не все близкие люди поддерживают меня, заставляя чаще смотреть в паспорт, но сыновья одобряют и даже подарили новые хорошие коньки и часть экипировки», — рассказывает Алла Загоскина.

Фото © Из личного архива Аллы Загоскиной

Алла признаётся, что её хоккейный путь проходит не всегда легко: случались травмы и проблемы со здоровьем, из-за которых приходилось делать перерывы. Однако даже после пропущенного сезона она снова возвращается на лёд, постепенно набирает форму и продолжает играть вместе со своей командой, получая от этого новый заряд энергии. Хоккеистка отмечает, что в команде «Вельчанка» царит дружелюбная и тёплая атмосфера.

Помимо хоккея женщина иногда выступает перед детской и взрослой аудиторией с лекциями по литературе и русскому языку. В свободное время любит бывать на природе — ездит в лес за ягодами и грибами. У неё есть водительские права и собственный автомобиль. «Хоккейные занятия стараюсь не пропускать. Когда подходит время тренировки, с удовольствием сажусь за руль своей машины, встречаю ещё двух хоккеисток-коллег, и мы дружно едем на корт», — делится с Life.ru Алла Загоскина.

Татьяна Подобаева, 57 лет

Фото © Из личного архива Татьяны Подобаевой

Татьяне Подобаевой — 57 лет. С детства её жизнь была тесно связана со спортом. Она занималась лыжными гонками и даже выполнила первый взрослый разряд, а также играла в волейбол и баскетбол. По образованию Татьяна юрист, она окончила вуз и сегодня работает юрисконсультом в государственном учреждении «Вельский центр Скворушка». Несмотря на серьёзную профессиональную деятельность, спорт всегда оставался важной частью её жизни. «Моя жизнь всегда была связана со спортом. Но на хоккейные коньки я встала год назад, и понеслось», — делится она. Помимо спорта у Татьяны есть и творческие увлечения: в свободное время занимается рисованием, особенно любит карандашную графику, а летом с удовольствием выращивает цветы на даче.

Хоккеем Татьяна Подобаева начала заниматься совсем недавно — на коньки впервые встала всего год назад. Однако новое увлечение быстро стало для неё настоящей страстью. «Для меня хоккей — это драйв, это азарт, это командный дух. Во время игры происходит выплёскивание эмоции, красивый гол в результате слаженных действий пятёрки — это просто непередаваемые эмоции», — рассказывает героиня Life.ru.

Татьяна отмечает, что многие по-прежнему считают хоккей мужским видом спорта, однако она уверена в обратном. По её мнению, хоккей воспитывает силу воли, дисциплину, уважение к сопернику и умение бороться за победу до конца. Кроме того, это очень зрелищный и динамичный вид спорта, поэтому, по мнению Татьяны, его многие и любят. «Кроме того, хоккей — это здоровье, он позволяет сохранять физическую форму. Считается, что за игру в хоккей человек теряет около пяти тысяч калорий», — отмечает спортсменка.

Фото © Из личного архива Татьяны Подобаевой

Родные и близкие поддерживают увлечение Татьяны Подобаевой и радуются, что она нашла себя в хоккее даже в таком возрасте. Сама хоккеистка признаётся, что теперь уже не представляет своей жизни без этой игры. Она с нетерпением ждёт каждую тренировку и старается не пропускать ни одной, ведь хоккей стал для неё настоящей частью жизни. «У нас отличная команда, мы все разные по возрасту, по темпераменту, но мы команда, и, конечно, мы иногда встречаемся и вне хоккейного поля. Наши встречи всегда проходят в доброй дружеской обстановке», — делится Татьяна.

Она убеждена, что занятия спортом после 50 лет особенно важны. По её словам, физическая активность помогает продлить жизнь, сохранить здоровье, получать новые эмоции и общаться с единомышленниками. Главное — не бояться пробовать что-то новое и не лениться, тогда обязательно всё получится.

