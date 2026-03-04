Он — её ноги, она — его глаза: История любви слабовидящего мужчины и девушки в коляске никого не оставит равнодушным Оглавление «Ты сильный человек, я сильный человек, а представь, чего мы сможем добиться вместе» «Благодаря Аллочке я переродился в лучшую сторону» «Мы понимаем, что мы есть друг у друга, мы со всем справимся» Совместные хобби и ведение блога Работа и самореализация Аллы и Рамиля Life.ru делится душещипательной историей, как слабовидящий фитнес-тренер и девушка-блогер в инвалидной коляске живут, работают и вдохновляют друг друга. Их жизнь доказывает, что взаимная поддержка и любовь способны справиться с любыми ограничениями. 4 марта, 15:00 Обложка © Алла Нурмагомедова и Рамиль Сазанов

В Москве живёт удивительная семейная пара! Алла Нурмагомедова, блогер и преподаватель английского языка, передвигается в инвалидной коляске, а её муж Рамиль Сазанов — слабовидящий фитнес-тренер и бодибилдер. Он помогает ей физически: носит на руках, таскает сумки и чинит инвалидную коляску, а она — его глаза: подсказывает, где и что лежит, помогает учиться и вести блог. Вместе они делятся в соцсетях своей историей любви, силы и взаимной поддержки, вдохновляя тысячи подписчиков. Алла и Рамиль рассказали Life.ru, как началась их история любви и почему инвалидность не мешает им жить полной, активной и интересной жизнью, поддерживать и помогать друг другу во всём.

«Ты сильный человек, я сильный человек, а представь, чего мы сможем добиться вместе»

Фото © Алла Нурмагомедова и Рамиль Сазанов

Познакомились молодые люди в соцсетях. Как рассказывает Рамиль, ему попалось видео Аллы о её неудачном опыте отношений. Там был комментарий, в котором некий пользователь написал, что девушке в коляске не стоит рассчитывать на отношения со «здоровым» парнем, поскольку она якобы не может быть конкурентоспособной по сравнению со «здоровыми» девушками. В ответ Рамиль оставил комментарий. Он написал, что ему, как слабовидящему, тоже не раз приходилось слышать подобные слова, и посоветовал девушке игнорировать такие высказывания. Алла ответила на комментарий Рамиля. «Спустя несколько дней я снова зашёл на её страничку, услышал, как она поёт, и написал, что у неё ангельский голос. Она ответила — и мы начали переписываться», — рассказывает мужчина.

После переписки они договорились встретиться как друзья, без каких-либо намерений на романтические отношения. Алла признаётся, что сначала не рассматривала Рамиля как потенциального партнёра — она воспринимала его исключительно как человека, с которым у неё оказалось много общих тем, в том числе связанных с инвалидностью. По словам нашей героини, если бы тогда ей сказали, что она общается со своим будущим супругом, Алла бы ни за что в это не поверила.

Фото © Алла Нурмагомедова и Рамиль Сазанов

До встречи с Рамилем Сазановым Алла уже пыталась строить отношения: знакомилась с молодыми людьми, ходила на свидания... Но по самым разным, порой абсурдным причинам эти отношения не складывались. После очередного свидания девушка в какой-то момент призналась подруге, что больше не хочет никуда ходить и планирует посвятить ближайшие весну и лето себе — отдыху, поездкам и новым впечатлениям. «Сейчас, вспоминая всё это, я понимаю, что словно сама Вселенная не позволяла никому занять место Рамиля», — делится Алла.

Блогер рассказывает, что огромное впечатление на неё произвела история Рамиля: его самостоятельность, жизнь в большом городе без поддержки родителей, умение в одиночку строить карьеру и справляться с бытом. По словам Аллы, именно эта внутренняя сила пробудила в ней искренний интерес и желание узнать историю юноши ближе, что в итоге и стало причиной её согласия на встречу. Рамиль также отмечает, что изначально главной целью было узнать друг друга именно как людей, без ожиданий и мыслей об отношениях. Уже на прогулке открыто проговорили, что не стремятся к «отношениям ради отношений».

Фото © Алла Нурмагомедова и Рамиль Сазанов

Первая встреча прошла на ВДНХ — в удобном и комфортном месте, куда Рамилю было легко добраться. Алла приехала на такси и, подойдя к главному входу, издалека увидела его с букетом цветов. Что, по признанию девушки, на мгновение вызвало у неё желание развернуться и уйти! Поскольку Алла была уверена, что сейчас не готова к отношениям. Однако, пересилив собственные убеждения, она осталась.

Всю нашу прогулку мы просто общались — без подкатов, без личных вопросов, без всего того, что обычно бывает на свиданиях. Я поняла, что у Рамиля нет на меня никаких видов, немного выдохнула, расслабилась. И это было просто нейтральное, спокойное и приятное общение. Алла Нурмагомедова Блогер и преподаватель английского языка

Позже встречи продолжились, и Рамиль понял, что хочет видеть Аллу своей девушкой. Однажды он пришёл с небольшим подарком — кольцом, которое стало символом начала их отношений. Алла согласилась, надев его на палец, и с этого момента они стали парой. Рамиль отмечает, что это был один из самых чудесных и трогательных моментов их совместной жизни, а также вспоминает фразу Аллы: «Ты сильный человек, я сильный человек, а представь, чего мы сможем добиться вместе», которая и по сей день у него в сердце. Поженились Алла и Рамиль ровно через год после начала отношений.

«Благодаря Аллочке я переродился в лучшую сторону»

Фото © Алла Нурмагомедова и Рамиль Сазанов

Отвечая на вопрос от Life.ru, а как изменилась жизнь Аллы Нурмагомедовой после того, как она стала девушкой Рамиля, героиня сначала рассказывает, что до встречи с ним несколько лет жила одна в Москве, вдали от семьи. Тогда Алла полностью полагалась на собственную самостоятельность и умение справляться с трудностями. Она привыкла всегда быть начеку, понимая, что в критических ситуациях может рассчитывать только на себя. Даже когда порой жила с подругами. Зачем нагружать других своими проблемами? Но с появлением Рамиля быт девушки начал постепенно меняться.

Алла отмечает необычную деталь: как только они с Рамилем стали парой, её инвалидная коляска неожиданно начала регулярно выходить из строя — ломались тормоза, лопались шины, возникали всё новые неисправности. «Мне было интересно наблюдать, как Рамиль сам включается в решение этих проблем — я его не заставляла и ни о чём не просила. Тогда мы ещё жили раздельно: он был в Королёве и нередко поздно ночью приезжал, помогал мне, переносил на руках, ехал чинить колёса в мастерские, которые работают круглосуточно. И в какой-то момент я поняла, что эта коляска словно проверяет моего потенциального мужчину на стойкость и выносливость, давая ему возможность осознать, с чем он может столкнуться, вступая в отношения с девушкой с ограничениями», — вспоминает Алла.

Видео © Алла Нурмагомедова и Рамиль Сазанов

Увидев, что Рамиль прошёл этот «марафон» до конца, Алла Нурмагомедова впервые позволила себе расслабиться и почувствовать, что больше не одна — рядом есть человек, к которому можно обратиться, пожаловаться и получить поддержку. Также наша героиня отмечает, что такого участия и ответственности за её жизнь ещё никогда не испытывала, а в прошлых отношениях и подавно. И именно это делает Рамиля особенным.

При этом девушка рассказывает, что они функционируют как единый организм: Рамиль берёт на себя физическую сторону жизни, становится её ногами, а она — его глазами и интеллектуальной опорой, вместе они преодолевают любые сложности. Алла считает эту взаимную заботу ключевой составляющей их отношений и говорит, что без такой поддержки отношения теряют смысл — для неё встреча с Рамилем и их совместная жизнь стали настоящей «встречей на миллиард».

Фото © Алла Нурмагомедова и Рамиль Сазанов

Рамиль отмечает, что его жизнь с появлением Аллы также кардинально изменилась в положительную сторону. Мужчина рассказал Life.ru, как замечает, что внешне и внутренне преобразился: стал более вежливым, терпимым и добрым. Научился контролировать агрессию, которую раньше мог проявлять по пустякам. Благодаря Алле он перестал употреблять алкоголь — решение было его собственной инициативой, но её поддержка и мотивация сыграли решающую роль.

Я стал больше уделять времени блогу, правильно его вести, развиваться и учиться. Благодаря Аллочке я самостоятельно научился монтировать видео. Несмотря на то что я слабовидящий, все свои видео я делаю полностью сам. Рамиль Сазанов Слабовидящий фитнес-тренер и бодибилдер

Рамиль подчёркивает особую роль Аллы и в его образовании: при прохождении курса фитнес-тренера, который большинство академий не адаптировали для слабовидящих, она была его глазами, читала лекции и помогала сдавать экзамены. Спортсмен подчёркивает, что тот, кем он был до встречи с Аллой Нурмагомедовой, и тот, которым стал сейчас, — это совершенно разные люди. Это её поддержка позволила ему «переродиться в лучшую сторону». Алла, как говорит Рамиль, стала для него не только партнёром, но и проводником, вдохновением и опорой во всём.

«Мы понимаем, что мы есть друг у друга, мы со всем справимся»

Фото © Алла Нурмагомедова и Рамиль Сазанов

Говоря о трудностях, Алла отмечает, что, с точки зрения пессимиста, они каждый день с ними сталкиваются — особенно в снежную метель, когда ей трудно самостоятельно передвигаться в коляске. В таких ситуациях Рамиль всегда помогает своей жене физически: толкает коляску, выручает, если она застряла в снегу, переносит на руках через лестницы и решает множество бытовых задач. Несмотря на то что самому Рамилю в такую погоду тоже непросто — видя только белый снег, он оказывается дезориентирован в пространстве. «Мы мечтаем о весне и лете, потому что в тёплое время года мы становимся активными и нас уже ничто не останавливает. Мы знаем, что есть друг у друга и что со всем справимся», — делится Алла.

Видео © Алла Нурмагомедова и Рамиль Сазанов

При этом девушка подчёркивает, что трудности есть не всегда и многое зависит от того, как их воспринимать и насколько они способны выбить из привычного ритма жизни. Алла отмечает, что невзгоды учат относиться к проблемам иначе, ведь они стремятся жить яркой, насыщенной и интересной жизнью. Даже имеющиеся проблемы не мешают им справляться с препятствиями. «Я верю, что любовь не знает преград», — подчёркивает девушка.

Алла Нурмагомедова рассказывает, что их история — действительно уникальный случай. Она отмечает, что в её окружении много людей с разными жизненными историями и формами инвалидности, но она никогда не слышала о паре, где женщина в инвалидной коляске и мужчина слабовидящий. И именно этот интересный тандем делает их отношения особенными. «В очередной раз я убеждаюсь, что жизнь гораздо умнее любых наших представлений и планов о ней», — делится она.

Совместные хобби и ведение блога

Фото © Алла Нурмагомедова и Рамиль Сазанов

Алла рассказывает, что одним из их совместных увлечений стало ведение блога в соцсетях. Оно превратилось в настоящий совместный проект: супруги вместе обсуждают идеи для контента и придумывают новые форматы, планируют съёмки — получается полноценное сотрудничество, почти как в профессиональной команде.

Девушка признаётся, что это общее занятие особенно ценно для них, учитывая, что инвалидность ограничивает выбор других совместных хобби: Рамиль может кататься на коньках, Алла — нет; Алла любит походы в кинотеатры, но они тоже редки, так как Рамилю сложно воспринимать визуальный ряд. «Поэтому, когда мы нашли совместное хобби в виде блога, сразу поняли, что это очень круто», — отмечает Алла Нурмагомедова.

Помимо того, супруги вместе заботятся о здоровье: Рамиль помогает Алле выстраивать питание, готовит порции с учётом всех КБЖУ, рассказывает о своих тренировках, оба отказались от алкоголя. Для них важно следить за образом жизни, правильным питанием, сном и витаминами. И эта совместная забота о здоровье стала ещё одной сферой, которая объединяет наших героев и укрепляет их отношения.

Видео © Алла Нурмагомедова и Рамиль Сазанов

Кроме того, у пары за плечами уже множество путешествий: Санкт-Петербург, Выборг, Тула, Иваново, Рязань, Сочи, Северная Осетия и даже Грузия, а впереди — новые поездки, например путешествие в Китай.

Работа и самореализация Аллы и Рамиля

Фото © Алла Нурмагомедова и Рамиль Сазанов

По словам Аллы, тема профессиональной реализации для неё сейчас особенно актуальна, поскольку в этом году нашей героине исполняется 30 лет и она остро ощущает период личностного и карьерного становления. На протяжении десяти лет Алла Нурмагомедова преподавала английский язык, будучи самоучкой. Но год назад осознанно решила поставить эту деятельность на паузу, почувствовав профессиональный потолок и желание попробовать себя в новом.

За этот год Алла успела поработать продюсером блогеров, ведущей видеоподкастов, наставником для детей с инвалидностью, попробовать себя в предпринимательстве, дизайне, создании собственных курсов и социальных проектов. В итоге девушка вернулась к преподаванию английского языка, осознав, что именно в этом деле чувствует себя наиболее комфортно, полезно и на своём месте. Особенно наблюдая за ростом учеников и находя индивидуальные способы объяснения сложных тем. Параллельно Алла Нурмагомедова продолжает развиваться как инклюзивный блогер, пробует разные форматы и направления.

Я мечтаю о серьёзном, долгосрочном деле — возможно, о собственном бизнесе, школе или академии для девушек по прокачке личного бренда. Мне важно, чтобы это было связано с людьми, коллективом, мотивацией и саморазвитием. Пока я ещё не нащупала своё направление, поэтому нахожусь в стадии становления. Алла Нурмагомедова Блогер и преподаватель английского языка

Кроме того, наша героиня создала женское комьюнити для девушек с ограниченными возможностями — идея родилась из её личного опыта и глубокой потребности в поддержке и единомышленниках. Главной миссией сообщества Алла Нурмагомедова видит взаимную поддержку. Возможность делиться радостями и переживаниями, быть услышанной и самой стать опорой для кого-то другого. Алла признаётся, что в детстве и юности вела достаточно закрытый образ жизни из-за инвалидности, училась на дому и остро ощущала нехватку общения, поэтому создание комьюнити стало для неё исполнением давней подростковой мечты — обрести круг близких по духу людей.

«Периодически это выливается в разные встречи и истории — зимой реже, потому что сложнее выбираться из дома, а вот к тёплой весне у меня уже много идей и планов, как встретиться с девочками из комьюнити. В его рамках у меня получилось создать социальный фотопроект: семь участниц, их личные истории о том, почему важно говорить об инвалидности, классная команда — фотограф, визажист. Студия, которая поддержала нас на безвозмездной основе. Этот проект, на мой взгляд, получился очень нужным и успешным, потому что мы говорили о разных формах инвалидности и о том, как важно не делать на этом чрезмерный акцент. Именно людям, которые с этим никогда не сталкивались», — рассказывает Алла Нурмагомедова.

Комьюнити также вдохновило Аллу на запуск видеоподкастов и других искренних, некоммерческих проектов, сделанных с нуля и от сердца. Сейчас сообщество функционирует в формате телеграм-канала, служа для участниц пространством для общения, онлайн-встреч и поддержки, особенно в холодное время года. «Иногда бывает, что я неделю не захожу в комьюнити, а потом возвращаюсь и вижу там огромное количество сообщений. Это невероятно радует и даёт понять, что я создала действительно правильный проект — он живёт даже без моего постоянного присутствия», — делится девушка.

Фото © Алла Нурмагомедова и Рамиль Сазанов

Про себя Рамиль рассказывает Life.ru, что тоже реализуется сразу в нескольких направлениях: работает слабовидящим массажистом, фитнес-тренером и занимается бодибилдингом. В сферу массажа он пришёл в 22 года — ещё в детстве мама говорила, что у юноши лёгкая рука и Рамилю стоит попробовать себя в медицине или массаже. Но долгое время он шёл другим путём, получив образование повара-кондитера и работая в продажах.

В 2022 году, когда на основной работе меня отправили в бессрочный неоплачиваемый отпуск, я решил попробовать себя в массаже. Отучился на классический, мне это безумно понравилось, и я стал развиваться дальше. В итоге уволился с основной работы, открыл свой кабинет в Мытищах и полностью ушёл в массаж. Рамиль Сазанов Слабовидящий фитнес-тренер и бодибилдер

Постепенно спорт стал неотъемлемой частью жизни, и Рамиль увлёкся бодибилдингом, дебютировав на соревнованиях в мае 2025 года. Этот опыт вдохновил его не только работать над собой, но и помогать другим — трансформировать тело и образ жизни. В прошлом году он официально получил сертификат фитнес-тренера, закрепив знания, которые на практике применял уже несколько лет. «Во многом меня мотивирует Аллочка — она поддерживает во всех начинаниях, и, глядя на её силу, я понимаю, что просто не имею права сдаваться. Должен идти дальше. Сильно мотивируют также тесть и мой тренер: именно эти три человека помогают мне в моменты усталости и сомнений вернуться в себя и продолжать движение вперёд», — рассказывает Рамиль.

Фото © Алла Нурмагомедова и Рамиль Сазанов

Алла делится, что у них с Рамилем нет долгосрочных планов или чёткого видения жизни на десятилетия вперёд. Мир стал сложнее, а потому для них особенно ценно то, что у них есть сегодня: они рядом друг с другом, у них есть дом, базовая стабильность и возможность двигаться дальше вместе. «Меня безумно вдохновляет то, как Рамиль делает всё, чтобы дать мне лучшую жизнь: я это вижу, никогда об этом не прошу, и именно это вдохновляет меня ещё сильнее. В ответ я тоже стараюсь превращать наши отношения в повод для праздника», — делится девушка.

Главным совместным планом она называет желание оставаться вместе, несмотря на любые обстоятельства, и быть счастливыми в партнёрстве. Помимо того, они мечтают больше путешествовать, открывать для себя мир и развивать блоги, транслируя через них любовь, доброту и ценность семейных отношений, вдохновляя других на создание крепких и осознанных союзов.

