Чудо в перьях: студентка из Питера рассказала Life.ru, как в её квартире поселилась гусыня Галя

Студентка из Петербурга рассказала Life.ru, как в её квартире живёт свою лучшую пернатую жизнь настоящая домашняя гусыня по имени Галя. 3 декабря, 15:00

Случайная находка на обочине в дождливый майский день обернулась для Виктории появлением необычной соседки — гусыни, которую назвали необычным по-птичьи меркам именем Галя. Так из беспомощного найдёныша Галя превратилась в избалованную и любопытную петербурженку, которая живёт в городской квартире, ездит на море и дружит с собакой. Хозяйка гусыни Виктория рассказала Life.ru, как Галя появилась в её в семье и теперь живёт свою лучшую пернатую жизнь.

Как Галя нашла семью

Фото © Из личного архива Виктории

Студентка Академии Штиглица 20-летняя Виктория из Санкт-Петербурга рассказывает, что гусыня Галя появилась в её жизни совершенно случайно. В мае во время долгой поездки семья остановилась на обочине, чтобы выгулять собаку, и та вдруг принялась что-то настойчиво вынюхивать в мокрой траве. «Она сразу начала что-то вынюхивать и ей под ноги выбежал маленький птенчик, сначала мы приняли его за утёнка. Он был весь в земле, мокрый, громко пищал, было холодно и шёл дождь, а вокруг не было ни одного дома, откуда бы он мог потеряться. Конечно же, нельзя было оставить его на трассе одного», — вспоминает девушка.

Фото © Из личного архива Виктории

По воспоминаниям Виктории, всю дорогу домой найдёныш жалобно пищал. Уже в квартире его отмыли и согрели — грязный комочек почти на глазах превратился в пушистое жёлтое облачко. Лишь тогда стало ясно: это вовсе не утёнок, а гусёнок, которому, как отмечает девушка, было не больше трёх-пяти дней. «По счастливой случайности в деревне у нашей бабушки как раз вывелись гусята, поэтому вопрос, куда пристроить гусёнка, не стоял. Но бабушка живёт от нас на расстоянии 450 км, и до поездки к ней нам предстояло подержать его у себя. Поэтому мы расценили это как милую, ведь гусёнок оказался очень славным, но короткую историю», — рассказывает девушка.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / galya_goose

По словам хозяйки, имя Галя появилось у гусыни далеко не сразу — долгое время птенец жил безымянным, ведь семья поначалу не собиралась оставлять его у себя. После неудачной попытки пристроить гусёнка в деревню он остался в квартире, но выбирать имя казалось преждевременным: было непонятно, какого пола малыш. «Когда аргументов в пользу того, что наш гусёнок всё-таки девочка, стало больше, мы решили назвать её Галя», — делится хозяйка.

Как необычная соседка поселилась в городской квартире

Фото © Из личного архива Виктории

Адаптация Гали в квартире Виктории оказалась куда сложнее, чем ожидалось: изучив рекомендации по уходу за гусятами и их кормлению, новые хозяева столкнулись с трудностями буквально в первый же день: малыш почти не умел есть самостоятельно, был слишком слаб, чтобы проявлять активность, и абсолютно не переносил одиночества. «Гусёнок постоянно требовал присутствия человека рядом, любая потеря из виду хоть на секунду оглашалась громким писком, который только усиливался, если не вернуться к нему сразу», — вспоминает Виктория.

Девушка отмечает, что в первые дни гусёнка постоянно носили, передавая из рук в руки, благо в большой семье всегда кто-то был дома. Постепенно Галя окрепла, начала уверенно ходить «хвостиком» за домочадцами и даже позволяла себе короткие моменты самостоятельности. «Так мы прожили месяц, и наконец настал момент, когда гусёнок должен был отправиться в деревню к своим собратьям. И хотя расставаться было немного грустно, но чувство облегчения было намного сильнее, потому что хлопот гусёнок доставил нам немало», — делится Виктория.

Видео © Из личного архива Виктории

Но, по словам Виктории, впереди их ждал сюрприз: Галя категорически отказалась признавать сородичей. При виде других гусят она вступала в драки, вырывая у них перья, а когда её оставили привыкать к новому месту во дворе, целый день просидела возле переноски, держась поближе к собаке. Ночь, проведённая в сарае с сородичами, ничего не изменила — утром гусёнок радостно бросился к людям. Виктория отмечает, что тогда стало ясно: мы в ответе за тех, кого приручили. Так Галя окончательно вернулась в городскую квартиру.

По словам Виктории, семья старается не афишировать, что в квартире живёт гусь. Но если соседи всё-таки замечают Галю, то, как отмечает девушка, реагируют с удивлением. «Также у нас есть загородный дом, и с появлением Гали мы намного больше времени стали проводить там и даже выкопали специально для неё пруд», — отмечает хозяйка. Девушка рассказывает, что дома день гусыни проходит вполне размеренно: основа рациона — свежая зелень, поэтому каждый выход Виктории в парк с собакой превращается в обязательный ритуал по сбору букета из одуванчиков для Гали.

Характер Гали и её пушистые соседи

Характер у Гали, признаётся Виктория, царский: она выбирает только мягкие места для сна, ждёт, когда её аккуратно усадят на диван или кресло, и ест исключительно то, что сочтёт достойным. В то же время гусыня невероятно привязана к людям и старается повторять за ними всё, что видит. «Например, когда сажаем на даче цветы, Галя стоит рядом и роет клювом землю. Когда я занимаюсь йогой, она подходит, становится лапками на коврик и смотрит», — рассказывает Виктория. Но при всей избалованности Галя остаётся пугливой птицей, например, сильные движения, быстрые шаги или резкие жесты могут заставить её кричать или убегать.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / galya_goose

Хозяйка рассказывает, что кроме гусыни в доме живут и другие пушистики: немецкая овчарка Альфа, два кота и кошка. С собакой у Гали сложились почти дружеские отношения, она видит в Альфе своего рода авторитет и повторяет за ней буквально всё: сидит рядом, вместе с ней смотрит в окно, гуляет по дачному участку след в след и интересуется теми же игрушками. «А вот с котами у гусыни довольно напряжённые отношения. Она, конечно, чувствует себя главной и при любой возможности старается ущипнуть кота, когда он спит. Она может целый день ходить и щипать котов, как только они находят себе новое место для сна», — делится хозяйка.

Путешествие Гали на море

Фото © Из личного архива Виктории

Однажды Галя отправилась на море, когда родители Виктории отправились в длительную командировку на Кубань. В конце октября пляжи были пустынными, и гусыня чувствовала себя там совершенно свободно: шлёпала лапками по песку, ходила за собакой и постоянно пыталась зайти в воду. «Гусыня постоянно хотела зайти в воду, но мы ей не давали заходить слишком далеко, потому что волны были большими и не хотелось потом ловить Галю в воде», — вспоминает Виктория.

Видео © Из личного архива Виктории

По словам хозяйки, с появлением Гали жизнь семьи изменилась. В доме стало шумнее, так как гуси общаются голосом, заставляя окружающих отвечать им вслух. «Мы начали больше говорить с Галей, чтобы она слышала нас и ей было не так одиноко. Это ощущается совсем иначе, как будто она такой же человек, как и мы», — рассказывает Виктория. Девушка признаётся, присутствие Гали наполняет дом бесконечными смешными моментами, наблюдениями и маленькими открытиями. «Хлопот, соответственно, тоже стало больше. Но Галя занимает слишком много места в наших сердцах, поэтому теперь уже тяжело представить жизнь без неё», — заключила хозяйка.