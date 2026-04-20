«Бодипозитивный» морской свин-акселерат шокировал ветеринаров в Москве

Обложка © Telegram / Моя Ветклиника

В Москве показали самую толстую морскую свинку с говорящим именем Чизкейк. Питомец весит уже почти полтора килограмма, что для его вида является «лёгким» перебором. Сеть государственных ветклиник Москвы ГБУ «Мосветобъединение» опубликовала умилительное фото с бодипозитивным Чизкейком, но ветеринары предупредили, что ожирение может сказываться на здоровье.

«Супер-милый и огромный свин-акселерат (вес — 1,3 кг!) ещё и обладатель «сладенького» имени — Чизкейк. Чудесный грызун породы «рекс» недавно перенёс бронхит и посетил врача-ратолога и УЗИ-диагноста Марию Дмитриевну Колобашкину, так как у него возобновились выделения из носа и увеличился лимфоузел», — говорится в тексте.

Сейчас Чизкейк сидит на антибиотиках и лечит очередную простуду. Питомца планируют после терапии приучить к здоровому образу жизни, особенно важно, чтобы животное имело возможность много двигаться в условиях домашнего содержания.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

