«Это душераздирающе, но он выжил»: Кот Сэм вернулся домой спустя 12 лет бродяжничества

В британском городе Стаурбридж произошла трогательная история воссоединения. Кот по кличке Сэм, который пропал ещё 12 лет назад, нашёлся всего в 800 метрах от места, где когда-то жил. Об этом пишет People.

Анджела Фернивал забрала Сэма и его брата Тоби из приюта в 2011 году. Когда питомцы освоились, женщина стала выпускать их на улицу. В мае 2014 года Сэм отправился на очередную прогулку и исчез.

«Это было душераздирающе», — призналась хозяйка. Она долго и безуспешно искала любимца, но в итоге смирилась с потерей и переехала в другой город — Киддерминстер.

В марте 2026 года 63-летней Фернивал неожиданно позвонили из приюта. Сэм нашёлся. Неравнодушные прохожие подобрали его неподалёку от её прежнего дома и отнесли спасателям. По микрочипу они быстро вышли на пожилую владелицу.

Предполагается, что все эти годы кот прожил на улице. Ветеринары обнаружили у него ушную инфекцию и проблемы с щитовидной железой.

«Просто удивительно, что он выжил», — отметила Анджела. Несмотря на долгую разлуку, Сэм узнал хозяйку.

