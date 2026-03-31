Освежители не помогут: Life.ru узнал, как убрать, а не маскировать запах животного в квартире

Запах домашних животных может держаться в квартире даже при регулярной уборке. Проблема знакома почти всем владельцам питомцев и часто вызывает ощущение постоянной несвежести. Эксперт по уходу за животными TROUVER Джин Иши объяснил Life.ru, что ключевая ошибка — попытка замаскировать запах, а не убрать его источник.

Главная ошибка, которую совершают владельцы животных, — пытаться замаскировать запах, а не избавиться от его причины. Духи и освежители воздуха могут краткосрочно спасти от запаха, но не решают проблему. Запах животных возникает из-за летучих соединений в кожном жире, слюне и следах жизнедеятельности. Они оседают на поверхностях: текстиле, коврах, щелях пола и мягкой мебели. Если регулярно не заниматься уборкой, то такие соединения накапливаются и становятся стойкими. Джин Иши Эксперт по уходу за животными TROUVER

Специалист подчеркнул, что внешняя чистота часто обманывает. Поверхность может выглядеть аккуратно, но внутри материала остаются микрочастицы органики. Особенно это касается мест, где питомец проводит больше всего времени: лежанка, диван, ковёр или угол комнаты. Эксперт советует сначала найти такие зоны и работать с ними отдельно.

Собеседник Life.ru отметил, что обычная уборка не всегда помогает. Нужно использовать средства, которые расщепляют органику. Лучше всего работают составы с энзимами — они разрушают белковые соединения. В простых случаях может помочь сода: её наносят на мягкие поверхности, оставляют на несколько часов, а затем убирают вместе с впитавшимися частицами.

Ключевое правило сохранения свежести в квартире — регулярная глубокая уборка. Важно не только пылесосить, но и удалять микрочастицы, которые являются источником запаха. Шерсть и микрочастицы кожи животных — это органика, которая со временем разлагается и усиливает запах. Обычная сухая уборка не всегда справляется: часть загрязнений остаётся в глубине покрытий.

Упросить процесс регулярной уборки помогут современные пылесосы. Они всё чаще проектируются с учётом сценариев жизни с домашними животными — это заметно влияет на комфорт в уборке. Например, существуют модели, которые умеют не просто строить карту квартиры, но и выделять в них «любимые» зоны питомцев. Такие зоны робот будет прибирать ещё чаще, а ещё использовать для них отдельный резервуар, который можно наполнить специальным средством с энзимами.

Дополнительный фактор — вентиляция. Запахи быстрее накапливаются в плохо проветриваемых помещениях, поэтому регулярный приток свежего воздуха — обязательное условие. Помогут воздухоочистители — они избавят от органических соединений, аллергенов и бактерий.

Крайне важно не пренебрегать регулярной уборкой и придерживаться всех рекомендаций. Если неприятные запахи стали возникать чаще или усилились, то это повод обратить внимание на здоровье вашего питомца — возможно, стоит запланировать подход к ветеринару или пересмотреть рацион питания.

