Освежители не помогут: Life.ru узнал, как убрать, а не маскировать запах животного в квартире
Сода, энзимы и робот-пылесос помогут убрать запах животного в квартире
Запах домашних животных может держаться в квартире даже при регулярной уборке. Проблема знакома почти всем владельцам питомцев и часто вызывает ощущение постоянной несвежести. Эксперт по уходу за животными TROUVER Джин Иши объяснил Life.ru, что ключевая ошибка — попытка замаскировать запах, а не убрать его источник.
Главная ошибка, которую совершают владельцы животных, — пытаться замаскировать запах, а не избавиться от его причины. Духи и освежители воздуха могут краткосрочно спасти от запаха, но не решают проблему. Запах животных возникает из-за летучих соединений в кожном жире, слюне и следах жизнедеятельности. Они оседают на поверхностях: текстиле, коврах, щелях пола и мягкой мебели. Если регулярно не заниматься уборкой, то такие соединения накапливаются и становятся стойкими.
Специалист подчеркнул, что внешняя чистота часто обманывает. Поверхность может выглядеть аккуратно, но внутри материала остаются микрочастицы органики. Особенно это касается мест, где питомец проводит больше всего времени: лежанка, диван, ковёр или угол комнаты. Эксперт советует сначала найти такие зоны и работать с ними отдельно.
Собеседник Life.ru отметил, что обычная уборка не всегда помогает. Нужно использовать средства, которые расщепляют органику. Лучше всего работают составы с энзимами — они разрушают белковые соединения. В простых случаях может помочь сода: её наносят на мягкие поверхности, оставляют на несколько часов, а затем убирают вместе с впитавшимися частицами.
Ключевое правило сохранения свежести в квартире — регулярная глубокая уборка. Важно не только пылесосить, но и удалять микрочастицы, которые являются источником запаха. Шерсть и микрочастицы кожи животных — это органика, которая со временем разлагается и усиливает запах. Обычная сухая уборка не всегда справляется: часть загрязнений остаётся в глубине покрытий.
Упросить процесс регулярной уборки помогут современные пылесосы. Они всё чаще проектируются с учётом сценариев жизни с домашними животными — это заметно влияет на комфорт в уборке. Например, существуют модели, которые умеют не просто строить карту квартиры, но и выделять в них «любимые» зоны питомцев. Такие зоны робот будет прибирать ещё чаще, а ещё использовать для них отдельный резервуар, который можно наполнить специальным средством с энзимами.
Дополнительный фактор — вентиляция. Запахи быстрее накапливаются в плохо проветриваемых помещениях, поэтому регулярный приток свежего воздуха — обязательное условие. Помогут воздухоочистители — они избавят от органических соединений, аллергенов и бактерий.
Крайне важно не пренебрегать регулярной уборкой и придерживаться всех рекомендаций. Если неприятные запахи стали возникать чаще или усилились, то это повод обратить внимание на здоровье вашего питомца — возможно, стоит запланировать подход к ветеринару или пересмотреть рацион питания.
