23 февраля, 11:52

Ни денег, ни уборки: Покупка модных пылесосов за 100 тысяч обернулась кошмаром для россиян

Россияне жалуются на ломающиеся пылесосы за 100 тысяч рублей, которые нельзя починить

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kokosha Yuliya

Россияне массово жалуются на робот-пылесосы Dreamebot стоимостью около 100 тысяч рублей. По словам покупателей, техника выходит из строя уже через несколько месяцев, а вернуть деньги или даже получить устройство обратно после диагностики оказывается невозможно. Об этом пишет телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Одна из клиенток рассказала, что купила Dreamebot L20 Ultra Complete за 95 тысяч рублей. Спустя пару месяцев перестала работать подача воды — влажная уборка стала невозможна. Устройство забрали на экспертизу, подтвердили дефект, но деньги так и не вернули. «Робота» тоже не отдали, а позже перестали выходить на связь.

По данным источника, дистрибьютор бренда компания «МКТ» сейчас проходит процедуру банкротства. Десятки покупателей утверждают, что их обращения игнорируются. Люди сообщают о поломках щёток, аккумуляторов и сбоях программ уборки уже через несколько недель после покупки.

Ранее Life.ru писал, что компания «Русские традиции» готовит еду в антисанитарных условиях, но при этом продукция расходится в 41 гастромаркет MaxBakery в Москве. Агенты обнаружили на пищевом производстве тараканов, плесень в помещениях, дешёвое и некачественное сырьё, причём сами сотрудники не раз травились собственной едой.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

