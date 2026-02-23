Ни денег, ни уборки: Покупка модных пылесосов за 100 тысяч обернулась кошмаром для россиян

Россияне массово жалуются на робот-пылесосы Dreamebot стоимостью около 100 тысяч рублей. По словам покупателей, техника выходит из строя уже через несколько месяцев, а вернуть деньги или даже получить устройство обратно после диагностики оказывается невозможно. Об этом пишет телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Одна из клиенток рассказала, что купила Dreamebot L20 Ultra Complete за 95 тысяч рублей. Спустя пару месяцев перестала работать подача воды — влажная уборка стала невозможна. Устройство забрали на экспертизу, подтвердили дефект, но деньги так и не вернули. «Робота» тоже не отдали, а позже перестали выходить на связь.

По данным источника, дистрибьютор бренда компания «МКТ» сейчас проходит процедуру банкротства. Десятки покупателей утверждают, что их обращения игнорируются. Люди сообщают о поломках щёток, аккумуляторов и сбоях программ уборки уже через несколько недель после покупки.

