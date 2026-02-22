Олимпиада в Милане
Под обёрткой известных конфет от «Славянки» нашли ползающий «деликатес»

Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

Жители Подмосковья решили полакомиться сладким, но чуть не наелись личинок. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, в начале февраля жительница Орехово-Зуева, купила 300 граммов конфет «Степ» от «Славянки» в лавке на первом этаже торгового центра «Олимпия». Уже дома женщина заварила чай и открыла пакет, но ужаснулась, сдёрнув обёртку.

Личинки в конфетах, купленных жительницей Подмосковья. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Внутри конфет от «Славянки» всё кишало личинками. Выкинув конфеты, покупательница пошла в магазин. Продавщица развернула ещё несколько конфет, и внутри всё также была живность. Сотрудница так и не вернула клиентке деньги. Теперь она собирается обратиться с претензией к производителю.

Ранее агенты SHOT ПРОВЕРКИ пробрались на кухню компании «Русские традиции». Мы публиковали фото с антисанитарией и мёртвыми паразитами. Известно, что компания поставляет продукцию в 41 гастромаркет в Москве.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

