В России штраф за издевательство над животными может увеличиться до 1 млн рублей

В России предложили поднять штраф за живодёрство до миллиона рублей — особо наказуемым станет разбрасывание отравы в парках и дворах. Такой законопроект разработал сенатор Айрат Гибатдинов, с документом ознакомилась газета «Известия».

Автор инициативы пояснил, что действующее законодательство не отражает реальной опасности подобных преступлений. Несмотря на госполитику по защите животных, в стране продолжают фиксировать случаи догхантинга — злоумышленники раскладывают отравленную пищу в местах выгула собак, а нередко и рядом с детскими площадками.

«Никто не может гарантировать, что отравленный кусок не подберёт ребёнок», — отметил Гибатдинов, добавив, что для многих владельцев питомцы — полноценные члены семьи.

Законопроект предлагает дополнить статью 245 УК РФ новой частью, которая вводит ответственность за преступления, совершённые общеопасным способом, в том числе за повторное нарушение и действия с особой жестокостью.

Наказание предполагает штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок от трёх до пяти лет. Также возможна конфискация дохода осуждённого за период до пяти лет.

Один из таких случаев произошёл недавно в Хабаровске. Ранее Life.ru рассказывал, что хабаровские догхантеры травят собак фаршем с ядом. Причем подобное стало происходить слишком часто, из-за чего в регионе фиксируются целые вспышки смертности среди собак.