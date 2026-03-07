Пёс умер на руках у ребёнка: В Хабаровске неизвестные травят собак фаршем с ядом

В Хабаровске зафиксирована вспышка смертности собак от отравления приманками, разбросанными на улицах города догхантерами. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, одна из собак погибла на руках у 11-летнего ребёнка после прогулки в Железнодорожном районе.

В Хабаровске с приходом весны активизировались догхантеры. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Одним из самых резонансных случаев стала гибель бигля по кличке Грейси. 2 марта школьник вышел погулять со своим любимцем в районе, где, как позже выяснилось, были разбросаны подозрительные свертки. Животное, предположительно, успело что-то съесть или надышаться ядовитой приманкой.

Погибший от рук догхантеров бигль по кличке Грейси. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По возвращении домой псу резко стало плохо: он заметался, начались судороги и рвота. Владелец попытался доставить питомца в ветклинику, однако спасти Грейси не удалось — собака скончалась прямо в машине. Ребёнок, ставший свидетелем мучительной смерти своего четвероногого друга, сейчас находится в тяжёлом психологическом состоянии и посещает специалиста.

По словам владельцев других пострадавших собак, неизвестные раскидывают свёртки с фаршем, в которые добавляют крысиный яд или изониазид. Собачники утверждают, что за последние дни зафиксировано не менее 10 случаев отравления, три из них — со смертельным исходом.

Свёртки с отравой для собак разбросаны по улицам Хабаровска. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

В качестве меры самозащиты местные жители сейчас прочёсывают газоны в районе улиц Выборгской и Карла Маркса, собирая подозрительные находки. Потерпевшие уже готовят обращение в правоохранительные органы с требованием провести проверку.

В январе в московском районе Солнцево активизировались догхантеры: неизвестные разбрасывали отраву в местах выгула собак. За два дня погибли семь домашних питомцев, ещё одна собака попала в реанимацию. Хозяева считают, что злоумышленники целенаправленно охотились именно на домашних животных — яд находили в популярных у владельцев локациях, а в чатах появлялись незнакомцы с угрозами продолжить «антихвостатый террор».