В Ростове-на-Дону догхантер открыл огонь, чтобы напугать женщину с собакой

В Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону неизвестный мужчина устроил охоту на владельцев собак. Как рассказала дочь одной из пострадавших, инцидент произошёл во время вечерней прогулки.

По словам девушки, её мать выгуливала пса без намордника. К ней подъехал мужчина на иномарке и начал оскорблять её нецензурной бранью. Затем он достал пистолет и пригрозил: «Я тебя постреляю». Отъехав, злоумышленник выстрелил. После выстрела у женщины резко подскочило давление. Она обратилась в полицию и написала заявление.

В комментарии 360.ru свидетельница уточнила, что вооружённый незнакомец не уехал далеко — он сделал круг вокруг дома и продолжил караулить жителей с собаками возле одного из подъездов. Позже он остановился рядом с другим мужчиной с псом, о чём они говорили — неизвестно.

В январе в московском районе Солнцево активизировались догхантеры: неизвестные разбрасывали отраву в местах выгула собак. За два дня погибли семь домашних питомцев, ещё одна собака попала в реанимацию. Хозяева считают, что злоумышленники целенаправленно охотились именно на домашних животных — яд находили в популярных у владельцев локациях, а в чатах появлялись незнакомцы с угрозами продолжить «антихвостатый террор».