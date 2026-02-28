Владимир Путин
Регион
28 февраля, 09:07

В Екатеринбурге волонтёр попал в реанимацию после уборки отравы догхантеров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vazovskyy

В Екатеринбурге волонтёр оказался в реанимации после уборки токсина, оставленного догхантерами. Мужчина находится на ИВЛ с повреждениями лёгких, печени и почек, а его жена также испытывает симптомы отравления. Об этом сообщил Ural Mash.

В Екатеринбурге волонтёр попал в реанимацию после уборки отравы догхантеров. Фото © Telegram / Ural Mash

Инцидент произошёл рядом с детским садиком на улице Белинского. Волонтёры убирали вещество, которое прожгло перчатки, а пары яда попали в дыхательные пути. Через полтора часа мужчине стало плохо, у него начались судороги. В заключении медики написали: «отравление химическими веществами». Другие добровольцы после работы также жалуются на кашель и першение в горле. По результатам анализов, все пострадавшие получили отравление крысиным ядом.

Ранее стало известно о массовой гибели кошек во дворе одного из жилых домов в Москве. Животные начали умирать почти одновременно, что вызвало подозрения на умышленное отравление. Специалисты должны установить точную причину смерти и выяснить, применялись ли токсичные вещества.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
