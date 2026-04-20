Подъём уровня воды разрушил надежду на спасение кита Тимми, застрявшего у немецких берегов

Спасатели не могут вызволить застрявшего на мелководье у берегов Германии горбатого кита Тимми. Как сообщает телерадиокомпания NDR, операция по спасению вновь приостановлена. Причина — подъём уровня воды, из-за которого невозможно разместить вокруг животного понтоны для транспортировки.

История Тимми (кличку он получил по названию общины Тиммендорфер-Штранд) началась 23 марта, когда его обнаружили на песчаной отмели. 26-го числа два экскаватора прорыли для него желоб, и на следующий день млекопитающее смогло уйти на глубину. 31 марта кит снова сел на мель. Он почти не двигается, но продолжает дышать. За животным наблюдают пятеро ветеринаров. Единственная надежда — если кит сможет выбраться самостоятельно.