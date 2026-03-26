В Балтийском море пытаются спасти 10-метрового кита, запутавшегося в сетях

В Любекской бухте на севере Германии развернулась настоящая спасательная операция. Горбатый кит длиной около 10 метров запутался в рыболовных сетях и застрял на песчаной отмели. По словам учёных, животное могло сбиться с маршрута во время миграции. Даже ночной прилив не помог ему уплыть. Об этом сообщает The Guardian.

Спасатели уже двое суток пробуют различные методы, чтобы вызволить кита: от создания волн лодками до разворота животного в сторону фарватера. Пока без успеха. Берег оцеплен полицией — людей просят не подходить близко, чтобы не усиливать стресс животного.

Состояние кита ухудшается с каждым часом. Из-за холодного и недостаточно соленого Балтийского моря шансы на его спасение невелики, однако люди продолжают попытки помочь несчастному.

Ранее в Шотландии на побережье выбросились 55 китов, причиной трагедии могли стать тяжёлые роды одной из самок. Первоначально учёные предполагали, что причиной могли стать болезни или подводный шум от деятельности человека. Однако вскрытие показало, что все киты были здоровы и не имели вирусных инфекций.