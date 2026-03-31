Спасённый у берегов Германии кит Тимми снова сел на мель
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tomas Drahos
Горбатый кит по кличке Тимми, который уже больше недели пытается покинуть Висмарский залив на западе Балтики, снова оказался на мелководье. Об этом сообщил министр окружающей среды земли Мекленбург — Передняя Померания Тиль Бакхаус.
«Он отклонился от своего маршрута. Повернул направо и заплыл в залив Кирхзее. И там теперь застрял», — пояснил чиновник.
Морской биолог Тило Маак подтвердил слова министра, отметив, что ситуация повторяет события предыдущих дней. Однако он добавил: если животное захочет, оно сможет уплыть самостоятельно.
Сейчас эксперты обсуждают дальнейшие действия. Местные жители сообщают, что 15-тонный гигант около двух часов перемещался по заливу у острова Пёль. Он доплыл до гавани Кирхдорфа, развернулся и застрял на отмели.
История Тимми (кличку он получил по названию общины Тиммендорфер-Штранд) началась 23 марта, когда его обнаружили на песчаной отмели. 26-го числа два экскаватора прорыли для него желоб, и на следующий день млекопитающее смогло уйти на глубину. Однако затем оно несколько раз возвращалось к побережью, снова попадало в ловушку и вновь выбиралось. 30 марта казалось, что Тимми уплыл окончательно, но направление его движения оставалось неизвестным.
