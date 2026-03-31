Спасённый у берегов Германии кит Тимми снова сел на мель

Горбатый кит по кличке Тимми, который уже больше недели пытается покинуть Висмарский залив на западе Балтики, снова оказался на мелководье. Об этом сообщил министр окружающей среды земли Мекленбург — Передняя Померания Тиль Бакхаус.

«Он отклонился от своего маршрута. Повернул направо и заплыл в залив Кирхзее. И там теперь застрял», — пояснил чиновник.

Морской биолог Тило Маак подтвердил слова министра, отметив, что ситуация повторяет события предыдущих дней. Однако он добавил: если животное захочет, оно сможет уплыть самостоятельно.

Сейчас эксперты обсуждают дальнейшие действия. Местные жители сообщают, что 15-тонный гигант около двух часов перемещался по заливу у острова Пёль. Он доплыл до гавани Кирхдорфа, развернулся и застрял на отмели.