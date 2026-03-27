Кашалоты помогли самке родить и спасли чужого детёныша — учёные сняли редчайшую сцену

Учёные зафиксировали редчайшее наблюдение за родами кашалота и поведением его сородичей после появления детёныша. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Сам процесс занял 34 минуты. Исследователи описали, как 11 кашалотов из двух обычно раздельных семейных групп собрались вокруг самки во время родов. После появления детёныша взрослые особи начали координированно поддерживать его у поверхности, по очереди поднимая малыша вверх, чтобы он смог сделать первые вдохи. Особый интерес вызвало то, что в помощи участвовали не только близкие родственники, но и особи из другой группы.

Авторы работы считают, что это первое количественно описанное свидетельство родовой поддержки у кашалотов через границы родства. По их мнению, подобное поведение говорит о высоком социальном интеллекте этих животных, критический момент рождения становится точкой, где укрепляются связи не только внутри семьи, но и между разными группами.

