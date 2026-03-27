Горбатый кит вернулся к отмели в Балтийском море, откуда его спасали четыре дня
Кит, застрявший в Балтийском море. Обложка © YouTube / Reuters
Горбатый кит, которого спасали в Балтийском море около четырёх суток, снова оказался у отмели в районе общины Тиммендорфер-Штранд. Об этом сообщила газета Bild.
По данным издания, животное вернулось практически на то же место, где изначально застряло. Спасатели на лодках пытаются отогнать кита от берега, чтобы он снова ушёл на глубину.
Напомним, 10-метровый горбатый кит, который почти четверо суток не мог выбраться из мелководья в Балтийском море, сумел уйти на свободу через плавательный канал. Биологи запустили дроны, чтобы проследить за передвижением животного. Предполагается, что морской гигант отбился от стаи во время сезонной миграции и заблудился.
