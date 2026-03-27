Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

27 марта, 12:00

Горбатый кит вернулся к отмели в Балтийском море, откуда его спасали четыре дня

Кит, застрявший в Балтийском море. Обложка © YouTube / Reuters

Кит, застрявший в Балтийском море. Обложка © YouTube / Reuters

Горбатый кит, которого спасали в Балтийском море около четырёх суток, снова оказался у отмели в районе общины Тиммендорфер-Штранд. Об этом сообщила газета Bild.

По данным издания, животное вернулось практически на то же место, где изначально застряло. Спасатели на лодках пытаются отогнать кита от берега, чтобы он снова ушёл на глубину.

Полсотни китов выбросились на берег Шотландии и погибли по причине, которая заставит вас рыдать

Напомним, 10-метровый горбатый кит, который почти четверо суток не мог выбраться из мелководья в Балтийском море, сумел уйти на свободу через плавательный канал. Биологи запустили дроны, чтобы проследить за передвижением животного. Предполагается, что морской гигант отбился от стаи во время сезонной миграции и заблудился.

Александра Мышляева
