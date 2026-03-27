Горбатый кит вернулся к отмели в Балтийском море, откуда его спасали четыре дня

Горбатый кит, которого спасали в Балтийском море около четырёх суток, снова оказался у отмели в районе общины Тиммендорфер-Штранд. Об этом сообщила газета Bild.

По данным издания, животное вернулось практически на то же место, где изначально застряло. Спасатели на лодках пытаются отогнать кита от берега, чтобы он снова ушёл на глубину.