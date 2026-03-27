В Балтийском море освободился горбатый кит, застрявший в сетях

10-метровый горбатый кит, который почти четверо суток не мог выбраться из мелководья в Балтийском море, сумел уйти на свободу через плавательный канал. Его прорыли плавучие экскаваторы, пишет Telegram-канал SHOT.

Где сейчас находится кит — неизвестно, однако на отмели его больше нет. Немецкие биологи запустили дроны, чтобы отследить его перемещения и убедиться, что с ним всё в порядке. 10-метровый горбатый кит, предположительно, сбился с пути во время сезонной миграции.

Он запутался в рыболовных сетях и оказался заблокирован на песчаной отмели у побережья. Спастись не помог даже ночной прилив — животное оставалось в ловушке до тех пор, пока спасателям не удалось создать для него искусственный проход.

На побережье Чёрного моря в районе болгарского города Шабла сложилась острая экологическая ситуация: на пляжах нашли сотни мёртвых морских обитателей. Речь идёт о более чем 300 средиземноморских буревестниках и девяти дельфинах. Как отмечает Life.ru, столь масштабная гибель буревестников фиксируется впервые за последние два десятилетия. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что и птицы, и морские млекопитающие относятся к категории строго охраняемых видов, что придаёт происшествию повышенный резонанс.