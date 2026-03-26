Застрявшего у берегов Германии кита пытаются освободить экскаваторами

В Балтийском море у побережья Германии развернулась масштабная спасательная операция. Как сообщает NDR, плавучие экскаваторы прорывают жёлоб размером 50 на 6 метров и глубиной 1,2 метра, чтобы застрявший на мелководье горбатый кит смог выплыть на глубину. Спасатели также сооружают пандус к животному.

Операцию осложняют сильный ветер и течение. Морские биологи постоянно поливают кита водой, чтобы облегчить его состояние. По оценкам экспертов, шансы на выживание невелики: млекопитающее перестало издавать характерные для него звуки, изменилась структура кожи.

Тем не менее спасатели не сдаются. В их распоряжении остались считаные часы, чтобы вызволить гиганта из ловушки.

Напомним, на севере Германии в Любекской бухте развернулась экстренная операция по спасению горбатого кита длиной около 10 метров. Млекопитающее запуталось в рыболовных сетях и оказалось в ловушке на песчаной отмели. По мнению учёных, гигант мог сбиться с миграционного пути. Даже ночной прилив не помог ему освободиться.