Застрявший в Балтийском море кит чувствует себя лучше

Горбатый кит, ранее оказавшийся на мелководье у побережья Германии, начал восстанавливаться и выплыл в более глубокие воды. Об этом сообщается в заявлении министерства окружающей среды на портале федеральной земли Мекленбург — Передней Померании.

«Покой, который мы обеспечили киту, себя оправдал. Он набрался достаточно сил, чтобы отреагировать на стимул со стороны нашей лодки, и поплыл. К сожалению, сначала кит выбрал неправильное направление — в сторону порта», — приводятся слова министра по вопросам защиты окружающей среды Тилля Бакхауса.

По данным ведомства, животное смогло выйти в более глубокие воды. При этом его состояние остаётся ослабленным, однако в сравнении с предыдущими днями наблюдается положительная динамика. Спасатели отметили, что кит реагирует на внешние сигналы и продолжает движение. Министр уточнил, что специалисты продолжают сопровождать животное. Они вместе с водной полицией пытаются направить его в сторону открытого моря. Власти считают, что дальнейшее восстановление зависит от самого кита.

Напомним, ранее у берегов Германии в Балтийском море на мелководье застрял горбатый кит длиной около 10 метров и весом до 15 тонн. Он находился на песчаной отмели у Тиммендорфер-Штранда почти четверо суток. Спасатели провели сложную операцию. Они прорыли специальный канал, чтобы помочь животному выйти в более глубокую воду. После этого кит смог освободиться и начать движение. По оценкам биологов, он отбился от стаи во время сезонной миграции и потерял ориентир. Специалисты отмечали, что подобные случаи редки для Балтийского моря. Основной задачей оставалось вернуть кита в безопасную среду и направить его в открытое море.