Горбатый кит вновь застрял на мелководье в Балтике после спасения

В Балтийском море на мелководье снова заметили огромного горбатого кита, которого уже спасали на протяжении четырёх дней немецкие зоозащитники и помогали ему выбраться в открытые воды. Об этом пишет газета Bild.

Животное, по данным издания, застряло в Висмарском заливе у берегов Германии. По словам местных жителей, кит вновь прибился к берегу и не может выбраться с мелководья. К месту ЧП уже выехали специалисты, спасатели и полиция. О состоянии животного информации нет.