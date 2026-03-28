Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

28 марта, 13:52

Горбатый кит вновь застрял на мелководье в Балтике после спасения

Кит, застрявший в Балтийском море. Обложка © YouTube / Reuters

В Балтийском море на мелководье снова заметили огромного горбатого кита, которого уже спасали на протяжении четырёх дней немецкие зоозащитники и помогали ему выбраться в открытые воды. Об этом пишет газета Bild.

Животное, по данным издания, застряло в Висмарском заливе у берегов Германии. По словам местных жителей, кит вновь прибился к берегу и не может выбраться с мелководья. К месту ЧП уже выехали специалисты, спасатели и полиция. О состоянии животного информации нет.

Напомним, 10-метровый горбатый кит весом в 15 тонн почти четверо суток не мог выбраться из мелководья в Балтийском море. Он застрял на песчаной отмели у Тиммендорфер-Штранда. Немецкие спасатели прорыли специальный канал для кита — только тогда он сумел уйти на свободу. По мнению биологов, морской гигант отбился от стаи во время сезонной миграции и заблудился.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Германия
  • Животные
  • Происшествия
