Горбатый кит вновь застрял на мелководье в Балтике после спасения
Кит, застрявший в Балтийском море. Обложка © YouTube / Reuters
В Балтийском море на мелководье снова заметили огромного горбатого кита, которого уже спасали на протяжении четырёх дней немецкие зоозащитники и помогали ему выбраться в открытые воды. Об этом пишет газета Bild.
Животное, по данным издания, застряло в Висмарском заливе у берегов Германии. По словам местных жителей, кит вновь прибился к берегу и не может выбраться с мелководья. К месту ЧП уже выехали специалисты, спасатели и полиция. О состоянии животного информации нет.
Напомним, 10-метровый горбатый кит весом в 15 тонн почти четверо суток не мог выбраться из мелководья в Балтийском море. Он застрял на песчаной отмели у Тиммендорфер-Штранда. Немецкие спасатели прорыли специальный канал для кита — только тогда он сумел уйти на свободу. По мнению биологов, морской гигант отбился от стаи во время сезонной миграции и заблудился.
