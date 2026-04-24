Магнитные бури 24–26 апреля: На Солнце замечена мощнейшая вспышка X2.5. Атака на Землю вот-вот начнётся

24 апреля, 08:38 Магнитные бури 24–26 апреля 2026: официальный прогноз ИКИ РАН для метеозависимых. Когда плазма от вспышки на Солнце долетит до Земли?

Сегодня в 7 утра по Москве Солнце преподнесло очередной «сюрприз». Учёные из лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировали одну из самых сильных вспышек за последние месяцы. Более крупная вспышка, уровня X4.2, в последний раз была зарегистрирована 4 февраля. И хотя, по словам учёных, прямого удара по нам может и не быть, Земля всё равно так или иначе окажется под влиянием плазменного облака. Правда ли, что метеозависимым людям стоит морально готовиться к трём непростым дням? Кажется, да. Головные боли, слабость, скачки давления и разбитое состояние уже стоят на пороге. Что говорят в ИКИ РАН?

«На Солнце зарегистрирована вспышка уровня X2.5 — высшего балла. Происходящий на Солнце рост активности, как и прогнозировалось накануне, преодолел порог вспышек высшего уровня», — отметили солнечные астрономы. По их словам, вспышка сопровождалась крупным выбросом плазмы, который хорошо виден на снимках с космических телескопов. Однако центр взрыва сильно смещён к краю Солнца и плазменное облако летит не прямо на Землю, а немного в сторону. Поэтому фронтального мощного удара не ожидается. Возможно лишь касание краем облака.

«Признаков спада активности на данный момент не наблюдается. В течение дня возможны новые крупные события», — предупредили в ИКИ РАН. Итак, что же ждёт нас в ближайшие три дня, если посмотреть на их графики подробнее?

Прогноз магнитных бурь на 24, 25, 26 апреля 2026 года

Официальный график прогноза магнитных бурь на 24, 25, 26 апреля 2026 года. Когда плазма от вспышки на Солнце долетит до Земли? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

24 апреля начинается относительно ровно, без резких скачков. Ночью и ранним утром индекс держится на уровне Kp 3–4, местами проскакивают короткие периоды возмущённости до Kp 4. Это не буря в классическом смысле, но чувствительные люди уже могут ощущать фон: лёгкую тяжесть в голове, сонливость, скачки давления. Днём ситуация выравнивается: показатели опускаются к Kp 2–3 и магнитосфера ведёт себя спокойно. По вероятности всё выглядит обнадёживающе: около 68% — спокойное состояние, лишь 7% — шанс бури. Но важно понимать: это «затишье» может быть временным, особенно на фоне уже произошедшей вспышки.

25 апреля становится более нервным. Ночью и утром показатели держатся в районе Kp 2–3, но уже к утру и ближе к полудню фиксируются подъёмы до Kp 4 — это зона возмущённой магнитосферы. Такие колебания часто ощущаются сильнее, чем стабильная буря: организм не успевает адаптироваться. Днём уровень снова проседает к Kp 3, но общее состояние нестабильное. Вероятность спокойного фона падает до 48%, а шанс возмущений и бури растёт: около 40% — возмущённость и уже 12% — риск полноценной магнитной бури. И это всё ещё без учёта удара солнечного ветра, если он придёт быстрее расчётов.

Официальный график вероятности магнитной бури ИКИ РАН: чего ждать 24–26 апреля 2026 года? Когда последствия взрыва долетят до Земли? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

26 апреля — самый напряжённый день из трёх. Уже с вечера предыдущих суток начинается рост, и к вечеру 26-го индекс поднимается до Kp 5, местами приближаясь к границе настоящей магнитной бури. Это уже не просто фоновые колебания, а полноценное воздействие на магнитосферу. Днём значения держатся в районе Kp 3–4, но к вечеру происходит усиление. По вероятности картина меняется резко: только 19% — спокойствие, зато 51% — высокая вероятность магнитной бури. И вот здесь как раз может сыграть роль тот самый выброс плазмы: если поток солнечного ветра попадёт точно в Землю, фактические значения могут оказаться выше прогнозных.

Вся эта картина важна с одной оговоркой: Солнце сейчас непредсказуемо. Даже если текущие графики выглядят умеренно, один дополнительный импульс — и спокойные Kp 3 превращаются в Kp 5–6 буквально за часы. Поэтому ближайшие дни — это не столько «будет или нет», сколько режим ожидания, когда всё может резко измениться. Особенно это почувствуют метеозависимые: головные боли, скачки давления, разбитость могут накрыть не в пик, а именно в моменты резких переходов.

Если вы метеозависимы, избежать реакции на магнитную бурю полностью вряд ли получится. Но можно хотя бы не усиливать удар: больше отдыха, меньше стресса, нормальный сон и внимательность к своему состоянию.

Ещё больше WOW-контента — в нашем канале в МАХ!

Авторы Карина Морозова