Что сажают на даче в конце апреля 2026: холодостойкие культуры, теплица и чек-лист для дачников Оглавление Какие работы ждут дачников в конце апреля 2026 Топ-7 холодостойких культур для открытой почвы Посадка лука-севка: сроки и правила Посадка картофеля в апреле 2026 Работы в теплице в конце апреля 2026 Лунный календарь садовода на апрель 2026 Как защитить посадки от заморозков? Life.ru отвечает на часто задаваемые вопросы Чек-лист для дачника на конец апреля 2026 Конец апреля 2026: что сажать на даче? Life.ru собрал полный гид по холодостойким культурам: редис, морковь, зелень: когда посадка лука-севка и картофеля, высадка рассады томатов и огурцов в теплицу. А также изучил лунный календарь на этот период! 21 апреля, 15:00 Что сажают на даче в конце апреля 2026? Полный гид по холодостойким культурам, теплице и лунному календарю. Обложка © ChatGPT

Конец апреля 2026 года — это время, когда дачный сезон вступает в активную фазу. Снег уже сошёл, почва прогрелась, а главная благодать — что ушли сильные ночные морозы. В этот период важно ничего не упустить: одни культуры сеют прямо в грунт, другие уверенно отправляют в теплицу, а третьи требуют особого внимания, согласно лунному календарю. В этом гиде вы найдёте конкретные сроки, сорта и лайфхаки для богатого урожая.

Какие работы ждут дачников в конце апреля 2026

Полный гид по работе на даче в конце апреля 2026 года: посадки, лунный календарь, защита от заморозков. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AnyanBeli

В последней декаде апреля среднесуточная температура воздуха во многих регионах стабильно превышает +10 °C, а почва на глубине 5–10 см прогревается до +6…+8 °C. Это сигнал к старту трёх типов работ: Посев холодостойких культур в открытый грунт (они не боятся небольших заморозков). Высадка рассады в отапливаемые и плёночные теплицы. Посадка лука-севка и картофеля (в зависимости от региона).

Главная опасность апреля — внезапные заморозки. Но при правильном выборе культур и методах защиты риск минимален. Итак, что же можно сажать в конце апреля 2026?

Топ-7 холодостойких культур для открытой почвы

Холодостойкие культуры для посадки в апреле 2026: топ-7 культур, которые можно сажать прямо сейчас. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elena Ebinger

Эти растения всходят уже при +3…+5 °C и спокойно переносят кратковременное падение температуры до -5 °C. Смело высевайте их в открытый грунт после 20–25 апреля.

Редис. Самая быстрая культура. Сорта «Жара», «Французский завтрак», «18 дней» дадут урожай через 20–30 дней. Сейте в бороздки глубиной 1–2 см, расстояние между семенами должно составлять 3–4 см. Морковь. Для раннего урожая выбирайте сорта «Амстердамская», «Нандрин F1». Для хранения — «Шантане», «Витаминная». Глубина заделки семян — 1,5–2 см. Но важно не уплотнять почву после посева. Свёкла. Сейте, когда земля прогреется до +8 °C. Сорта «Бордо 237», «Цилиндра» устойчивы к холодам. Семена перед посадкой замочите на сутки в тёплой воде. Зелень (укроп, петрушка, кинза, салат, рукола). Укроп и петрушка всходят долго (до 20 дней), поэтому их можно сеять уже сейчас. Салат и рукола взойдут за 5–7 дней. Главное правило — не заглублять семена более чем на 1 см. Горох и бобы. Сейте, как только воздух прогреется до +10 °C. Горох сортов «Ранний Грибовский» и «Альфа» взойдёт через 7–10 дней. Перед посевом замочите горошины на ночь. Лук. Можно сажать как севком (фракция 1–2 см), так и чернушкой (семенами). При посадке севка заглубляйте луковичку на пару сантиметров, оставляя «хвостик» на поверхности. Щавель и ревень. Многолетники, которые растут в прохладе лучше, чем в жару. Щавель сеют семенами, а ревень делят корневищами. Эти культуры не боятся заморозков и дают урожай одними из первых. Семена прорастают уже при +3…+4 °C. Оптимальная температура для появления всходов — +15…+20 °C, но в конце апреля земля обычно прогревается до +5…+8 °C, но и этого достаточно.

Посадка лука-севка: сроки и правила

Как посадить лук-севок? Полный гид по посадке: сроки и правила. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Julia Shutikova

Лук-севок высаживают в грунт, когда почва на глубине 10 см прогреется до +12 °C. Ориентир — конец апреля для юга и Черноземья, первая декада мая — для средней полосы. В Сибири лучше отложить до 10–15 мая. Подготовка севка за два дня до посадки: Переберите луковицы, отбракуйте сухие и больные.

Замочите на шесть часов в растворе марганцовки (1 г на литр воды) или фитоспорина.

Обрежьте сухую шейку (не повредив донце с зачатками корней).

Правила посадки: Сделайте бороздки глубиной 4–5 см.

Расстояние между луковицами — 8–10 см, между рядами — 20–25 см.

Вдавливайте севок в землю донцем вниз, но не слишком сильно.

Засыпьте рыхлой землёй на 2–3 см. Не заглубляйте, иначе лук уйдёт в перо, а репка не вырастет.

Посадка картофеля в апреле 2026

Как сажать картофель в конце апреля 2026: полный гид. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Viktor Sergeevich

Картофель — культура теплолюбивая, поэтому спешить с ним не стоит. Ориентируйтесь на температуру почвы на глубине 10 см: она должна быть не ниже +8 °C. Региональные сроки: Юг России, Краснодарский край: 15–25 апреля.

Черноземье, Поволжье: 25 апреля – 5 мая.

Средняя полоса (Подмосковье, Ленобласть): после 5 мая.

Урал, Сибирь: 15–25 мая (но лучше смотреть по погоде).

Подготовка клубней (за 30 дней до посадки). Сначала достаньте картофель из хранилища. Затем разложите на свету при +12…+15 °C для проращивания (ростки должны быть крепкими, 1–2 см). И за два дня до посадки обработайте стимуляторами роста («Потейтин», «Эпин»). Схема посадки: 30–35 см между клубнями, 60–70 см между рядами. Глубина — 8–10 см на лёгких почвах, 5–6 см на тяжёлых глинистых. Благоприятные дни по лунному календарю: 8–10, 18–19, 22–23, 26–30 апреля.

Работы в теплице в конце апреля 2026

Работа в теплице: что делать на даче в апреле 2026? Фото © Shutterstock / FOTODOM / PhotoJuli86

В конце апреля теплица становится главной зоной риска и успеха. Если у вас обогреваемая теплица — можно высаживать всё. Если обычная плёночная — дождитесь, когда почва внутри прогреется до +15 °C.

Что делать в теплице в конце апреля? Высадка рассады томатов. Рассаде должно быть 55–60 дней, высота — 20–25 см. Схема: для высокорослых (индетерминантных) — 50×60 см, для низкорослых — 40×40 см. Заглубляйте до первых настоящих листьев. В первую неделю после высадки не поливайте — пусть корни растут вглубь.

Огурцы. В конце апреля сеять огурцы в открытый грунт ещё рано, а вот на рассаду для теплицы — самое время (20–25 апреля). Выбирайте партенокарпические гибриды (не требующие опыления): «Кураж F1», «Апрельский F1», «Зозуля F1». Глубина заделки семян — полтора сантиметра.

Перцы и баклажаны . В отапливаемые теплицы их высаживают 20–30 апреля. Почву предварительно проливают горячей водой. Температура внутри теплицы днём должна быть +23…+25 °C, ночью — не ниже +15 °C.

. В отапливаемые теплицы их высаживают 20–30 апреля. Почву предварительно проливают горячей водой. Температура внутри теплицы днём должна быть +23…+25 °C, ночью — не ниже +15 °C. Важно: за неделю до высадки проведите подготовку теплицы: промойте поликарбонат, продезинфицируйте почву фитоспорином, внесите перегной (3 кг на 1 м²).

Лунный календарь садовода на апрель 2026

Лунный календарь садовода на апрель 2026: благоприятные даты для посадок в конце апреля. Фото © ChatGPT

Многие дачники сверяют работы с фазами Луны. Мы составили список дат, в которые лучше всего заниматься посадками. Благоприятные дни для посадок в апреле 2026: 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 апреля. В эти дни можно сеять, сажать, пересаживать, поливать и подкармливать. Неблагоприятные дни для посадок (запрещены любые работы с растениями): 2 апреля (полнолуние) и 17 апреля (новолуние). Кстати, если вы стараетесь соблюдать правила лунного календаря, то обязательно посмотрите полный календарь на апрель 2026!

Как защитить посадки от заморозков?

Защита рассады от заморозков: как защитить рассаду в апреле 2026? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Natallia Ploskaya

Апрель коварен: днём +15 °C, а ночью может ударить мороз до -5 °C. Вот три надёжных способа защиты. Нетканый укрывной материал (спанбонд, агротекстиль). Это лучший вариант для открытого грунта. Накрывайте грядки сразу после посева. Плотность материала — 30–40 г/м². Спанбонд пропускает свет, воздух и воду, но сохраняет тепло. Дополнительный обогрев в теплице. Если ночью обещают -3 °C и ниже, поставьте в теплице тепловентилятор или масляный радиатор. Для маленьких теплиц достаточно нескольких вёдер с горячей водой. Дымление для сада. Цветущие деревья и кустарники спасают дымовыми шашками или кострами. Дым поднимает температуру приземного слоя на 1–2 градуса. Важно: дымление эффективно только в безветренную погоду.

Life.ru отвечает на часто задаваемые вопросы

Справочник для дачников на апрель 2026: Life.ru отвечает на самые часто задаваемые вопросы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anuta23

1. Можно ли сажать картофель в апреле 2026 в средней полосе?

Ответ: Рискованно, но можно. Если установилась тёплая погода и почва прогрелась до +8 °C, сажайте ранние сорта («Удача», «Жуковский ранний»). Будьте готовы укрыть всходы спанбондом при заморозках. Оптимальные сроки для средней полосы — с 1-го по 10 мая.

2. Когда лучше сажать лук-севок весной 2026?

Ориентируйтесь на температуру почвы на глубине 10 см: она должна быть +12 °C. В южных регионах — с 20 апреля. В средней полосе и Подмосковье — с 25 апреля по 5 мая. На Северо-Западе — после 5 мая.

3. Какие дни в апреле 2026 самые благоприятные для посадок? Самые сильные по энергетике дни — 8, 9, 10 апреля (растущая Луна в Раке) и 18, 19, 20, 21, 22, 23 апреля (растущая Луна в Деве и Весах). В эти дни всё посаженное даёт отличный урожай.

4. Какие огурцы лучше сажать в теплицу в апреле?

Только партенокарпические гибриды (самоопыляемые). Лучшие: «Герман F1», «Маша F1», «Кураж F1», «Зозуля F1», «Апрельский F1». Они не требуют насекомых-опылителей, которых в апреле почти нет.

Чек-лист для дачника на конец апреля 2026

В конце апреля 2026 года на даче можно и нужно сажать много культур. Life.ru подготовил чек-лист, чтобы вы ничего не забыли: Посеять в открытый грунт: редис, морковь, свёклу, зелень, горох, бобы, лук на перо.

Посадить лук-севок (при прогреве почвы до +12 °C).

Посадить картофель (в южных регионах и Черноземье).

Высадить рассаду томатов и перцев в отапливаемую теплицу.

Посеять огурцы на рассаду (10–20 апреля) для майской высадки в теплицу.

Снять укрытия с роз и винограда, провести обрезку и подкормку сада.

Свериться с лунным календарём (благоприятные дни — 8–10, 18–23, 26–30 апреля).

Подготовить спанбонд для защиты от заморозков.

Следуйте этому плану — и уже в мае вы снимете первый урожай редиса и зелени, а к середине лета — крепких томатов и огурцов!

Ещё больше WOW-контента — в нашем канале в МАХ!

Авторы Софья Кузнецова