96 часов на спасение ребёнка: Невролог рассказала, что сделать сразу после укуса клеща

Если после прогулки ребёнок принёс клеща, действовать нужно быстро, но без паники. Чем раньше родители удалят паразита и покажут ребёнка врачу, тем ниже риск заражения клещевым энцефалитом и боррелиозом, рассказала Life.ru врач-невролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

В первые часы после обнаружения паразита важно действовать быстро, ведь чем раньше удалён клещ, тем ниже риск инфицирования, в том числе клещевым энцефалитом и боррелиозом. Желательно удалять присосавшегося клеща в медицинском учреждении, но если это невозможно, процедура проводится самостоятельно. Удалять клеща нужно аккуратно, с помощью тонкого пинцета или специального клещедёра, захватывая паразита как можно ближе к коже — в области хоботка. Важно не тянуть его вверх, а медленно выкручивать, чтобы извлечь целиком. При этом нельзя сдавливать брюшко, так как это повышает риск попадания инфицированного содержимого в рану. Екатерина Демьяновская Врач-невролог, эксперт Лаборатории «Гемотест»

По словам эксперта, резкие движения или попытки выдернуть клеща часто приводят к тому, что часть ротового аппарата паразита остаётся под кожей, а это также повышает риск инфицирования возбудителями заболеваний, которые переносят клещи, а также местного воспаления.

После извлечения клеща место укуса следует обработать йодом или хлоргексидином. Прижигать ранку и использовать агрессивные средства не нужно: это не снижает риск заражения, но может травмировать кожу. Клеща нужно положить в чистый герметичный контейнер или баночку (можно положить туда слегка увлажнённый ватный диск) и доставить в лабораторию для анализа.

«Педиатр или инфекционист сможет оценить ситуацию, назначить анализы или принять меры экстренной профилактики. Так, если регион неблагополучен по клещевому энцефалиту, то в первые 96 часов после укуса ребёнку могут ввести иммуноглобулин», — уточнила специалист.

Важно наблюдать за состоянием ребёнка в течение нескольких недель: обращать внимание на сыпь и покраснение в месте укуса, повышение температуры тела, общую слабость.

Отдельного внимания заслуживает вакцинация против клещевого энцефалита. Это наиболее эффективная защита и проводить её можно детям начиная с 1 года. Вакцина формирует специфический иммунитет и значительно снижает риск тяжёлого течения заболевания. Как правило, стандартная схема включает введение нескольких доз вакцины с последующей ревакцинацией.

«Родителей часто волнует, можно ли вакцинировать детей с особенностями здоровья, например, с аллергией или атопическим дерматитом. Сами по себе эти заболевания не являются противопоказанием к вакцинации, но важно, чтобы они были в стадии ремиссии. Грудное вскармливание также не ограничивает вакцинацию», — добавила собеседница Life.ru.

Главное условие — на момент прививки ребёнок должен быть здоров, без признаков острой инфекции, и в анамнезе не должно быть указаний на тяжёлые реакции или серьёзные осложнения после введения вакцины.

Депздрав перед майскими праздниками выпустил памятку о защите от клещей. В ведомстве советовали выбирать светлую закрытую одежду, заправлять брюки в носки, использовать репелленты и регулярно осматривать себя, детей и домашних животных после прогулок. Особое внимание врачи рекомендовали уделять волосистой части головы, шее, подмышкам и зоне за ушами. После возвращения домой нужно проверить одежду и тело, принять душ и постирать вещи при высокой температуре.