Депздрав Москвы выпустил «антиклещевой гайд» перед майскими праздниками

Перед майскими праздниками Депздрав Москвы выпустил памятку о защите от клещей. В ведомстве отметили, что в соцсетях растёт беспокойство из-за активности насекомых.

Чтобы снизить риск укуса, врачи советуют:

Выбирать светлую закрытую одежду: на ней проще заметить клеща. Рукава и штанины должны быть длинными, брюки лучше заправлять в носки, а рубашку — в брюки.

Также рекомендуется использовать репелленты от клещей. Наносить их нужно строго по инструкции — на одежду и открытые участки кожи, если это разрешено производителем.

Во время прогулок важно регулярно осматривать себя, детей и близких. Особое внимание стоит уделять волосистой части головы, шее, подмышкам и зоне за ушами.

После возвращения домой нужно:

Проверить одежду и тело, принять душ и постирать вещи при высокой температуре. Домашних животных также следует осматривать и обрабатывать специальными средствами.

В Депздраве уточнили, что Москва и большая часть Московской области не относятся к регионам, эндемичным по клещевому энцефалиту. Поэтому, если поездки в такие районы не планируются, вакцинация обычно не требуется.

Если клещ укусил, его нужно удалить как можно быстрее. Для этого следует:

Нельзя давить на тело насекомого или пытаться залить его маслом — это может повысить риск заражения. После удаления место укуса следует обработать антисептиком и обратиться к врачу. При температуре, головной боли, слабости или покраснении вокруг укуса медицинская помощь нужна немедленно.

В России фиксируют резкий рост числа обращений после укусов клещей. Активность паразитов увеличилась, несмотря на погоду. По статистике, количество укушенных выросло с 6 тысяч до 18 тысяч человек. Такой скачок вызывает тревогу у специалистов. При этом клещи продолжают проявлять активность даже при нестабильной погоде. Холод и осадки, как показывают данные, не остановили сезон.