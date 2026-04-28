Рост на 200%: Клещи в России взбесились и начали массово кусать людей — на холод и снег им наплевать

Число пострадавших от кровопийц в России выросло втрое всего за четырнадцать дней. Нетипично прохладная погода не останавливает агрессивных насекомых, которые продолжают активно атаковать граждан, пишет SHOT.

Статистика показывает тревожный скачок: количество укушенных увеличилось с 6 тысяч до 18 тысяч человек. При этом темпы иммунизации населения значительно отстают от активности паразитов, демонстрируя прирост лишь на 33 процента.

География нападений охватила обширные территории. В список наиболее неблагополучных субъектов попали Иркутская, Омская, Белгородская, Вологодская, Архангельская и Костромская области, а также Алтайский и Забайкальский края.

Для борьбы с угрозой запланирована обработка 166 тысяч гектаров земли специальными средствами. Однако погодные условия периодически срывают график проведения этих профилактических мероприятий.

Несмотря на возникающие сложности, ответственные службы уверяют, что держат обстановку под строгим надзором. Жителям рекомендуется сохранять бдительность и не игнорировать правила личной безопасности при выходе на природу.

Ранее в Омске подросток попал в реанимацию с диагнозом «клещевой энцефалит» после того, как в мае 2025 года его одновременно укусили два клеща. Болезнь протекала тяжело, пациенту потребовалась искусственная вентиляция лёгких и лечение в стационаре. Парня выхаживали с мая по декабрь, после чего перевели на реабилитацию.