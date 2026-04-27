Нашествию быть? Эколог объяснил, как апрельский снег повлияет на клещей и комаров

Внезапный снегопад и похолодание, обрушившиеся на Москву и Подмосковье в конце апреля, никак не повлияют на популяцию клещей, комаров и слизней в этом сезоне. Об этом заявил доцент института экологии РУДН Владимир Пинаев.

Учёный отметил, что клещи откладывают яйца осенью и оставляют их на зимовку, поэтому при отсутствии благоприятных условий они просто продолжают зимовать. Аналогичная ситуация, по его словам, складывается и с комарами. Он пояснил, что их период размножения приходится на май–июнь и может смещаться на более ранние сроки только при наличии тепла, которого в апреле не наблюдается.

«В то же время можно отметить, что клещи уже активизировались, но критического изменения их популяции не ожидаем — возможна гибель только некоторых особей», — отметил учёный в беседе с ТАСС.

Так что нынешняя непогода скорее задержит, чем уничтожит, летающих кровососов. То же самое касается и слизней — их популяции апрельский снег тоже не страшен.

Ранее в Омске подросток попал в реанимацию с диагнозом «клещевой энцефалит» после того, как в мае 2025 года его одновременно укусили два клеща. Болезнь протекала тяжело, пациенту потребовалась искусственная вентиляция лёгких и лечение в стационаре. Парня выхаживали с мая по декабрь, после чего перевели на реабилитацию.

Напомним, в Москве завершилась самая активная фаза апрельского снегопада: выпало около двух третей месячной нормы осадков. Пройдены пик снегопада, минимальное давление и максимальная высота снежного покрова. Погода улучшается медленно, сегодня ещё сильные осадки, но завтра они станут умеренными. Ветер снижается с 15–20 до 10 м/с завтра и 3–8 м/с послезавтра.