Майский капкан: Названы три главные угрозы здоровью на праздниках

Май — это не только шашлыки и дача, но и сезон скрытых угроз. В беседе с Life.ru врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д.м.н. Владимир Неронов предупреждает: в последний весенний месяц на пик активности выходят клещи, а на пикники — кишечные инфекции.

1. Клещевые инфекции: боррелиоз и энцефалит

В мае клещи выходят на пик активности (март – июнь). В Подмосковье и Центральной России растёт число случаев иксодового клещевого боррелиоза (болезнь Лайма) и клещевого энцефалита (КЭ). По данным Роспотребнадзора за 2025 г., в мае фиксируют до 40% годовых укусов.

Что делать:

Надевайте закрытую одежду: длинные рукава, штаны в носки, головной убор. Используйте репелленты с DEET (диэтилтолуамид, 20–30%) на кожу и перметрин на одежду. После прогулки осматривайте тело, особенно подмышки, пах, волосы. Душ в первые 2 часа снижает риск. Если укус случился: снимите клеща пинцетом, вращая, без раздавливания, сдайте его в лабораторию. Антибиотик (доксициклин 100 мг/сут 10–21 день) — только по назначению врача после анализа на боррелии. Вакцина от КЭ (3 дозы) эффективна на 95%; прививайтесь минимум за 2–4 недели до сезона, если живёте в эндемичных зонах (Ленинградская область, Сибирь).

Могут появится симптомы: сыпь в виде «мишени», жар, слабость через 7–4 дней. Игнорировать их не стоит — боррелиоз поражает суставы и нервную систему.

2. Острые кишечные инфекции (ОКИ): норовирусы и ротавирусы

Май провоцирует всплески из-за пикников, дач и купания. Норовирус (зимне-весенний, но пики в мае – июне) вызывает рвоту, диарею за 12–48 часов. Ротавирус поражает детей: обезвоживание развивается быстро. В 2025 г. в РФ зарегистрировано 150 тыс. случаев ОКИ в тёплое время.

Профилактика

Мойте руки с мылом 20 секунд перед едой и после туалета. Обрабатывайте поверхности хлоркой (1:100). Еда: мойте овощи/фрукты в слабом уксусе (1 ст.л./л воды). Не оставляйте салаты на солнце более чем на 2 часа. Пейте бутилированную воду. Купание: только проверенные водоёмы (проверяйте реестр Роспотребнадзора). После — душ. Для детей: вакцина «Ротарикс» (2 дозы с 2 мес) снижает риск на 90%. Лечение: регидратация (регидрон, 50–100 мл/кг/сут), сорбенты (энтеросгель). Антибиотики — только при бактериях (сальмонеллёз).

3. Респираторные: аденовирусы и коксаки

Тёплая погода не отменяет ОРВИ: аденовирусы (конъюнктивит, фарингит) и энтеровирусы Коксаки (герпангина, сыпь). Переохлаждение и скопление людей вызывает вспышки. В мае 2025 г. наблюдался рост на 20% в мегаполисах.

Советы:

Проветривайте помещения, увлажняйте воздух (40–60%). Маски в транспорте при кашле вокруг. Витамин D (2000 МЕ/сут взрослым) и цинк (25 мг/сут5 дней) ускоряют выздоровление (данные Cochrane). При симптомах: полоскания солевым раствором (1 ч.л. соли/стакан), оксолиновая мазь в нос. Если температура выше 38,5°C более 3 дней или одышка, обратитесь к врачу: ПЦР на CoViD-19/грипп/адено.

Общие правила

Следите за эпидособытиями на сайтах Роспотребнадзора и госуслуг. Хронические больные (диабет, иммунодефицит): избегайте толпы, имейте запас масок. Если поездка: проверьте прививки (гепатит А, тиф).

Май — время здоровья, а не больниц. Будьте бдительны — 80% инфекций предотвратимы. Неронов Владимир Врач-инфекционист

