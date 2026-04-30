Майский капкан: Названы три главные угрозы здоровью на праздниках
Оглавление
Инфекционист предупредил о трёх главных угрозах здоровью на майских праздниках
Обложка © GigaChat
Май — это не только шашлыки и дача, но и сезон скрытых угроз. В беседе с Life.ru врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д.м.н. Владимир Неронов предупреждает: в последний весенний месяц на пик активности выходят клещи, а на пикники — кишечные инфекции.
1. Клещевые инфекции: боррелиоз и энцефалит
В мае клещи выходят на пик активности (март – июнь). В Подмосковье и Центральной России растёт число случаев иксодового клещевого боррелиоза (болезнь Лайма) и клещевого энцефалита (КЭ). По данным Роспотребнадзора за 2025 г., в мае фиксируют до 40% годовых укусов.
Что делать:
- Надевайте закрытую одежду: длинные рукава, штаны в носки, головной убор. Используйте репелленты с DEET (диэтилтолуамид, 20–30%) на кожу и перметрин на одежду.
- После прогулки осматривайте тело, особенно подмышки, пах, волосы. Душ в первые 2 часа снижает риск.
- Если укус случился: снимите клеща пинцетом, вращая, без раздавливания, сдайте его в лабораторию. Антибиотик (доксициклин 100 мг/сут 10–21 день) — только по назначению врача после анализа на боррелии.
- Вакцина от КЭ (3 дозы) эффективна на 95%; прививайтесь минимум за 2–4 недели до сезона, если живёте в эндемичных зонах (Ленинградская область, Сибирь).
Могут появится симптомы: сыпь в виде «мишени», жар, слабость через 7–4 дней. Игнорировать их не стоит — боррелиоз поражает суставы и нервную систему.
2. Острые кишечные инфекции (ОКИ): норовирусы и ротавирусы
Май провоцирует всплески из-за пикников, дач и купания. Норовирус (зимне-весенний, но пики в мае – июне) вызывает рвоту, диарею за 12–48 часов. Ротавирус поражает детей: обезвоживание развивается быстро. В 2025 г. в РФ зарегистрировано 150 тыс. случаев ОКИ в тёплое время.
Профилактика
- Мойте руки с мылом 20 секунд перед едой и после туалета. Обрабатывайте поверхности хлоркой (1:100).
- Еда: мойте овощи/фрукты в слабом уксусе (1 ст.л./л воды). Не оставляйте салаты на солнце более чем на 2 часа. Пейте бутилированную воду.
- Купание: только проверенные водоёмы (проверяйте реестр Роспотребнадзора). После — душ.
- Для детей: вакцина «Ротарикс» (2 дозы с 2 мес) снижает риск на 90%.
- Лечение: регидратация (регидрон, 50–100 мл/кг/сут), сорбенты (энтеросгель). Антибиотики — только при бактериях (сальмонеллёз).
3. Респираторные: аденовирусы и коксаки
Тёплая погода не отменяет ОРВИ: аденовирусы (конъюнктивит, фарингит) и энтеровирусы Коксаки (герпангина, сыпь). Переохлаждение и скопление людей вызывает вспышки. В мае 2025 г. наблюдался рост на 20% в мегаполисах.
Советы:
- Проветривайте помещения, увлажняйте воздух (40–60%). Маски в транспорте при кашле вокруг.
- Витамин D (2000 МЕ/сут взрослым) и цинк (25 мг/сут5 дней) ускоряют выздоровление (данные Cochrane).
- При симптомах: полоскания солевым раствором (1 ч.л. соли/стакан), оксолиновая мазь в нос.
- Если температура выше 38,5°C более 3 дней или одышка, обратитесь к врачу: ПЦР на CoViD-19/грипп/адено.
Общие правила
- Следите за эпидособытиями на сайтах Роспотребнадзора и госуслуг.
- Хронические больные (диабет, иммунодефицит): избегайте толпы, имейте запас масок.
- Если поездка: проверьте прививки (гепатит А, тиф).
Май — время здоровья, а не больниц. Будьте бдительны — 80% инфекций предотвратимы.
Больше уникальных материалов и расследований — читайте в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.