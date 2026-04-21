Лихорадка и поражение ЦНС: Комары-убийцы начали размножаться на дачах россиян

В бочках для воды на дачных участках могут размножаться опасные комары, способные переносить серьёзные заболевания, в том числе лихорадку Западного Нила и дирофиляриоз, предупредил заведующий кафедрой общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, профессор Михаил Гордеев. По его словам, особенно активно в таких условиях размножаются так называемые городские комары, которые предпочитают стоячую воду.

В Центральной России эти насекомые не распространяют смертельных инфекций, однако могут передавать человеку дирофиляриоз — паразитарное заболевание, вызываемое червями, которые часто локализуются под кожей или в области глаз и требуют хирургического вмешательства. Природные очаги лихорадки Западного Нила встречаются в Волгоградской и Астраханской областях, где случаи заражения фиксируются редко, но всё же возможны.

Вирусное заболевание проявляется высокой температурой, головной болью, сыпью и может приводить к поражению центральной нервной системы. Комары заражаются вирусом от перелётных птиц и могут передавать его человеку через укусы. Чтобы предотвратить размножение насекомых, нужно использовать специальные ларвицидные препараты — средства бактериальной природы, которые уничтожают личинок в местах их размножения.

«Однако такую обработку необходимо повторять ее каждые 10 дней. Гораздо более простой и вполне надёжный способ — плотно закрывать бочки крышками или полиэтиленовой пленкой», — заключил собеседник «Газеты.ru».