Пять метров от дома: Как не нарваться на штраф до 20 тысяч из-за мангала

В России действует штраф до 20 тысяч рублей для тех, кто использует мангалы и открытый огонь на даче не по правилам. Об этом напомнила РИА «Новости» руководитель общественной приёмной Союза садоводов Людмила Бурякова.

«Шашлык и другую пищу с использованием открытого огня и костра разрешено готовить в мангалах и жаровнях на расстоянии пяти метров от домов и хозпостроек, расположенных на участке. При этом надо очистить землю рядом до двух метров», — уточнила она.

Если дачник будет пойман на нарушениях, то ему сначала выпишут предупреждение, а в последующем возможен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Бурякова напомнила, что есть регионы, где введён особый противопожарный режим, — там нельзя разводить открытый огонь, а мясо можно жарить лишь на стационарных мангалах с крышкой. В таких случаях контролирующие органы сразу выпишут штраф до 20 тысяч рублей, если будет зафиксировано нарушение.

Ранее Life.ru писал, что жарка шашлыков на балконе может обернуться для россиян крупными штрафами. Это является правонарушением по статье 20.4 КоАП РФ. Если же подобное барбекю нанесёт ущерб имуществу дома или соседей, штраф может достичь 50 тысяч рублей.