Маскируется под простуду: Круиз обернулся смертельной ловушкой в Атлантике из-за скрытного вируса-убийцы

Путешествие на круизном лайнере MV Hondius обернулось настоящей трагедией. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на судне, следовавшем из аргентинского порта Ушуая в Кабо-Верде, произошла вспышка хантавируса. Жертвами опасного респираторного заболевания стали три человека.

Судно, рассчитанное на 170 пассажиров и 70 членов экипажа, совершало экзотический круиз с остановками на отдалённых островах. Но планы туристов сорвал коварный вирус.

Первым острое респираторное заболевание проявилось у 70-летнего мужчины. Он скончался прямо на борту. Его тело доставили на остров Святой Елены. 69-летняя супруга погибшего также заболела. Женщину в критическом состоянии эвакуировали в больницу Йоханнесбурга (ЮАР), но спасти её не удалось.

Жертвой вируса стал ещё один пассажир, а 69-летний гражданин Великобритании сейчас находится в реанимации в ЮАР. У него лабораторно подтверждён хантавирус.

Представитель ВОЗ подтвердил AFP, что у пассажиров лайнера были зафиксированы тяжелые случаи острого респираторного заболевания. Инфекция, судя по всему, распространяется на борту: помимо подтверждённых случаев, медики подозревают заражение ещё у нескольких человек.

На данный момент MV Hondius находится у побережья Кабо-Верде. Медицинские службы решают вопрос о возможной изоляции заболевших в местных клиниках.

Смертность при тяжёлой лёгочной форме хантавируса может достигать 40%, и коварство инфекции в том, что первые дни она маскируется под обычную простуду: высокая температура, ломота в теле, слабость – человек может быть уверен, что подхватил ОРВИ. Но когда болезнь резко обостряется, лёгкие быстро заполняются жидкостью, и спасти пациента удаётся далеко не всегда. ВОЗ пока не комментирует, каким именно образом вирус попал на борт MV Hondius – обычно он передаётся человеку при контакте с грызунами или их экскрементами, но в исключительно редких случаях возможна и передача от человека к человеку.

Ранее Life.ru писал, что туристам посоветовали быть осторожными из-за другой опасной инфекции – вируса Нипах. Он передаётся в том числе через немытые продукты.