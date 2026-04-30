Создать вирус, способный прицельно атаковать какую-либо этническую группу, невозможно. Об этом заявил молекулярный биолог, академик РАН Пётр Чумаков.

«Это полная глупость... Представляете, вот запрещают обмениваться генетическим материалом. Интересно, а знают ли те, кто запрещает, что в той же Америке около 1 млн русских живёт? И что такое русский человек? Это и якут-русский, и еврей-русский, и татарин-русский. Какая этническая общность у нас может быть? Все настолько перемешаны, столько смешанных браков... Не может такого быть», — сказал учёный в беседе с RT.

Вместе с тем, по словам академика, если у конкретного человека выявлены индивидуальные особенности (например, хуже работает какая-то ферментная система), то против него теоретически можно создать нацеленное вредоносное оружие. Однако это будет воздействие не на этническую группу, а на конкретного человека.

Ранее группа китайских учёных сообщила об обнаружении нового патогена POH-VAU, который присутствует в мясе креветок и рыбы. Возбудитель способен проникать в организм человека через сырые морепродукты и провоцировать редкую глазную патологию — по данным исследователей, стойкое повышение внутриглазного давления диагностировано более чем у 70% заражённых.