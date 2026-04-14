14 апреля, 17:52

Китайские биологи открыли вирус в морепродуктах, вызывающий слепоту

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volurol

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volurol

Китайские биологи обнаружили в креветках и рыбе новый вирус POH-VAU, который способен передаваться человеку и вызывать редкое глазное заболевание. Заражение происходит через сырые морепродукты. Об этом учёные пишут в статье, опубликованной в научном журнале Nature Microbiology.

У более 70% инфицированных пациентов диагностировали персистирующую глазную гипертензию. Болезнь вызывает сильное воспаление и повышение внутриглазного давления, что в некоторых случаях приводит к полной потере зрения.

Специалисты полагали, что подобные вирусы опасны только для морских животных и не могут поражать ткани человека. Новое открытие ставит под сомнение выводы о безопасности ряда вирусов для людей и доказывает, что граница между видами является размытой.

Россиянка насмерть отравилась морепродуктами в Египте – тело уже 3 недели не отдают из-за долга
Россиянка насмерть отравилась морепродуктами в Египте – тело уже 3 недели не отдают из-за долга

Ранее гастроэнтеролог предупредила, что летом в жару морепродукты особенно опасны: несвежая рыба или креветки могут вызвать не только кишечную инфекцию, но и гепатит А. При отравлении рвота и диарея — защитная реакция, главное — не допускать обезвоживания, пить растворы для регидратации или воду маленькими порциями. Если рвота не прекращается в течение дня или появляются сухость во рту, слабость, головокружение, необходимо срочно обратиться к врачу.

Анастасия Никонорова
