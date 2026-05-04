Россиянин есть среди членов экипажа лайнера, где произошла вспышка хантавируса

Хантавирусы – это группа вирусов, которые передаются грызунами и могут вызывать у людей два опасных заболевания. В Евразии это геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), а в Америке – хантавирусный лёгочный синдром (HPS). Основной путь заражения – вдыхание пыли, содержащей высохшие выделения инфицированных грызунов (мышей или полёвок). Передача от человека к человеку крайне редка, за исключением андского вируса. После заражения симптомы могут проявиться через несколько недель и поначалу напоминать грипп. Однако болезнь может быстро прогрессировать, приводя к отёку лёгких или почечной недостаточности, с уровнем смертности от 15% до 40%. Специфического лечения нет, применяется только поддерживающая терапия.