Россиянин есть среди членов экипажа лайнера, где произошла вспышка хантавируса
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kateryna Kon
В экипаже круизного лайнера MV Hondius, где существует угроза вспышки хантавируса, есть гражданин России. Об этом проинформировала нидерландская компания Oceanwide Expeditions, владеющая судном.
Согласно опубликованному компанией списку пассажиров, в составе экипажа присутствует один гражданин Российской Федерации. Общее число лиц на борту судна составило 149 человек, включая 88 пассажиров и 61 члена экипажа.
Хантавирусы – это группа вирусов, которые передаются грызунами и могут вызывать у людей два опасных заболевания. В Евразии это геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), а в Америке – хантавирусный лёгочный синдром (HPS). Основной путь заражения – вдыхание пыли, содержащей высохшие выделения инфицированных грызунов (мышей или полёвок). Передача от человека к человеку крайне редка, за исключением андского вируса. После заражения симптомы могут проявиться через несколько недель и поначалу напоминать грипп. Однако болезнь может быстро прогрессировать, приводя к отёку лёгких или почечной недостаточности, с уровнем смертности от 15% до 40%. Специфического лечения нет, применяется только поддерживающая терапия.
Ранее Life.ru писал, что жертвами вспышки острого респираторного заболевания стали три человека. Всего, по предварительным данным, заразились шесть человек. Трое из них скончались, один находится в реанимации. Распространение вируса зафиксировано среди пассажиров и, возможно, членов экипажа, точное число заболевших уточняется.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.