4 мая, 13:21

Россиянин есть среди членов экипажа лайнера, где произошла вспышка хантавируса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kateryna Kon

В экипаже круизного лайнера MV Hondius, где существует угроза вспышки хантавируса, есть гражданин России. Об этом проинформировала нидерландская компания Oceanwide Expeditions, владеющая судном.

Согласно опубликованному компанией списку пассажиров, в составе экипажа присутствует один гражданин Российской Федерации. Общее число лиц на борту судна составило 149 человек, включая 88 пассажиров и 61 члена экипажа.

Хантавирусы – это группа вирусов, которые передаются грызунами и могут вызывать у людей два опасных заболевания. В Евразии это геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), а в Америке – хантавирусный лёгочный синдром (HPS). Основной путь заражения – вдыхание пыли, содержащей высохшие выделения инфицированных грызунов (мышей или полёвок). Передача от человека к человеку крайне редка, за исключением андского вируса. После заражения симптомы могут проявиться через несколько недель и поначалу напоминать грипп. Однако болезнь может быстро прогрессировать, приводя к отёку лёгких или почечной недостаточности, с уровнем смертности от 15% до 40%. Специфического лечения нет, применяется только поддерживающая терапия.

Роспотребнадзор заявил о наличии в России тест-систем на хантавирус
Ранее Life.ru писал, что жертвами вспышки острого респираторного заболевания стали три человека. Всего, по предварительным данным, заразились шесть человек. Трое из них скончались, один находится в реанимации. Распространение вируса зафиксировано среди пассажиров и, возможно, членов экипажа, точное число заболевших уточняется.

Наталья Демьянова
