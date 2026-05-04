Роспотребнадзор заявил о наличии в России тест-систем на хантавирус

Российские санитарные врачи заявили о готовности диагностировать хантавирус. На фоне сообщений о вспышке заболевания на круизном судне в Атлантике в Роспотребнадзоре подчеркнули, что необходимые тест-системы имеются в наличии.

Хантавирусы вызывают у человека тяжёлые недуги: геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный кардиопульмональный синдром. Заражение происходит преимущественно от грызунов при вдыхании аэрозоля из их экскрементов.

По имеющейся информации, на лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка инфекции. Её предварительной причиной назван хантавирус. Судно ходит под флагом Нидерландов.

В российских пунктах пропуска через границу усилен санитарно-карантинный контроль. Используется система «Периметр» для оценки рисков. Роспотребнадзор также направил запрос нидерландским коллегам через каналы ВОЗ с просьбой предоставить результаты лабораторных исследований.

Специфического лечения и вакцины от хантавируса в мире пока не существует. Ситуация остаётся на контроле российского ведомства.

Ранее Life.ru писал, что жертвами вспышки острого респираторного заболевания стали три человека. Всего, по предварительным данным, заразились шесть человек. Трое из них скончались, один находится в реанимации. Распространение вируса зафиксировано среди пассажиров и, возможно, членов экипажа, точное число заболевших уточняется.