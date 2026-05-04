Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 08:43

Роспотребнадзор заявил о наличии в России тест-систем на хантавирус

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lightspring

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lightspring

Российские санитарные врачи заявили о готовности диагностировать хантавирус. На фоне сообщений о вспышке заболевания на круизном судне в Атлантике в Роспотребнадзоре подчеркнули, что необходимые тест-системы имеются в наличии.

Хантавирусы вызывают у человека тяжёлые недуги: геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный кардиопульмональный синдром. Заражение происходит преимущественно от грызунов при вдыхании аэрозоля из их экскрементов.

По имеющейся информации, на лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка инфекции. Её предварительной причиной назван хантавирус. Судно ходит под флагом Нидерландов.

В российских пунктах пропуска через границу усилен санитарно-карантинный контроль. Используется система «Периметр» для оценки рисков. Роспотребнадзор также направил запрос нидерландским коллегам через каналы ВОЗ с просьбой предоставить результаты лабораторных исследований.

Специфического лечения и вакцины от хантавируса в мире пока не существует. Ситуация остаётся на контроле российского ведомства.

Маскируется под простуду: Круиз обернулся смертельной ловушкой в Атлантике из-за скрытного вируса-убийцы
Маскируется под простуду: Круиз обернулся смертельной ловушкой в Атлантике из-за скрытного вируса-убийцы

Ранее Life.ru писал, что жертвами вспышки острого респираторного заболевания стали три человека. Всего, по предварительным данным, заразились шесть человек. Трое из них скончались, один находится в реанимации. Распространение вируса зафиксировано среди пассажиров и, возможно, членов экипажа, точное число заболевших уточняется.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Роспотребнадзор
  • Медицина
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar