Депутат Госдумы Гусев предложил создать список «белых VPN»

В Госдуме предложили создать перечень разрешённых VPN-протоколов для России. Такой «белый список» упростит работу бизнеса и самозанятых. С инициативой выступил депутат Дмитрий Гусев. Он убеждён, что текущие ограничения создают неудобства.

Гусев пояснил, что ограничения мобильного трафика и сервисов вводят ради безопасности. Но из-за них страдают граждане, малый и средний бизнес. Предприниматели теряют доступ к важным инструментам.

«Без VPN-протоколов не может работать ни один крупный бизнес и ни одна государственная система. Это не инструмент обхода, а базовая технология защиты данных. Поэтому важно сформировать «белый список» именно таких протоколов», — приводит слова Гусева Rg.ru.

Депутат считает, что полное ограничение создаёт риски для корпоративной безопасности. Также под угрозой деятельность разработчиков средств защиты информации.

Гусев предложил ещё одно решение. Мобильный интернет стоит оставить доступным проверенным пользователям. Речь о тех, чьи номера телефонов привязаны к подтверждённым аккаунтам на «Госуслугах». Таких пользователей можно автоматически добавить в «белый список».

Также нужно создать перечень доверенных отечественных хостинг-провайдеров. Их мощности должны физически размещаться в России. Это гарантирует бесперебойную работу ресурсов на их базе.

Ранее в Кремле опровергли слухи о наказаниях за использование VPN в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил — никакой ответственности за применение таких технологий сейчас не установлено.