Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 апреля, 14:57

Россиянам объяснили, могут ли сервисы заморозить аккаунт за использование VPN

Обложка © freepik

Крупные российские телекоммуникационные компании начали распространять информацию о возможных проблемах при использовании VPN-сервисов, обратил внимание IT-специалист Арсений Щельцын. По его словам, негосударственные сервисы не будут блокировать учётные записи людей, применявших средства обхода.

При этом невозможность использовать ряд приложений вместе с VPN приведёт к заметному уменьшению их применения — пользоваться ими станет менее удобно. Тем не менее, безопасность важнее. Сервисы монетизируют свой трафик, в котором хранятся разные данные пользователей: информация о платежах, логины и пароли. Этой информацией могут воспользоваться злоумышленники, отметил собеседник «Ридуса».

Названы подводные камни иностранных eSIM якобы для обхода блокировок
Названы подводные камни иностранных eSIM якобы для обхода блокировок

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию с использованием VPN-сервисов в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что никакой ответственности за применение таких технологий в настоящее время не установлено.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar