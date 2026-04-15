Россиянам объяснили, могут ли сервисы заморозить аккаунт за использование VPN

Крупные российские телекоммуникационные компании начали распространять информацию о возможных проблемах при использовании VPN-сервисов, обратил внимание IT-специалист Арсений Щельцын. По его словам, негосударственные сервисы не будут блокировать учётные записи людей, применявших средства обхода.

При этом невозможность использовать ряд приложений вместе с VPN приведёт к заметному уменьшению их применения — пользоваться ими станет менее удобно. Тем не менее, безопасность важнее. Сервисы монетизируют свой трафик, в котором хранятся разные данные пользователей: информация о платежах, логины и пароли. Этой информацией могут воспользоваться злоумышленники, отметил собеседник «Ридуса».

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию с использованием VPN-сервисов в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что никакой ответственности за применение таких технологий в настоящее время не установлено.