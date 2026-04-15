Песков: Никакой ответственности за использование VPN в России не предусмотрено

В Кремле прокомментировали ситуацию с использованием VPN-сервисов в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что никакой ответственности за применение таких технологий в настоящее время не установлено.

«Нет. Никаких запретов сейчас на этот счёт нет, никакой ответственности не предусмотрено. Не располагаю информацией об обратном на этот счёт. Но рекомендую с этими вопросами обращаться в Минсвязи и РКН», — сказал представитель Кремля.

Таким образом, официальный представитель главы государства опроверг слухи о возможном введении санкций за использование средств обхода блокировок. Вместе с тем Песков посоветовал уточнять детали в профильных ведомствах — Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Роскомнадзоре.

Ранее Песков заявил, что ему ничего не известно о якобы данном Владимиром Путиным поручении ограничить работу VPN-сервисов в стране.