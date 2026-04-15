Операторы связи начали предупреждать пользователей о сбоях из-за VPN

Пользователям VPN в России становится всё сложнее. Как пишет «РИА Новости», операторы связи и крупные сервисы начали массово предупреждать клиентов о проблемах при включённых средствах обхода блокировок.

При входе в приложение выдаётся плашка: «Включен VPN. Данные могут не отображаться», либо рекомендуется отключить анонимайзер, чтобы приложение работало хорошо. Кто-то и вовсе ограничивает доступ.

Напомним, в конце марта глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что задачу по снижению использования VPN нужно решать. Похоже, процесс пошёл.

Ранее Life.ru рассказывал, что в России сейчас существуют тысячи тендеров на закупку VPN от госструктур из разных регионов страны. Профильные ведомства, школы, мэрии и предприятия готовы платить за это огромные деньги, которые идут в карман операторам, предоставляющим услуги VPN.