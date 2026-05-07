ВОЗ заявила о высокой смертности при предыдущих эпидемиях хантавируса

Смертность от хантавируса во время предыдущих эпидемий была высокой. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

«Важную роль играет раннее выявление болезни и поддерживающее лечение», — сказала представитель ВОЗ по борьбе с инфекционными заболеваниями Анаис Леганд.

Она добавила, что организация контактирует со всеми странами, чьи пассажиры присутствуют на борту лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде. Всего на судне находятся 149 человек, включая одного россиянина. По последним данным, болезнь диагностировали у семерых туристов, трое из них погибли. Сейчас вырабатываются меры по их возвращению домой с соблюдением протоколов защиты.

По данным портала Infobae, в Аргентине зафиксировали рекордную за десять лет заболеваемость хантавирусом — подтверждён уже 101 случай. Наиболее опасный вид, способный распространяться между людьми, недавно выявили у пациента в Швейцарии. В правительстве этой страны считают, что риска распространения инфекции нет. Глава ВОЗ также отметил, что ситуация пока не похожа на начало пандемии COVID-19.

Хантавирус — это группа патогенов, которые могут вызывать у человека поражение лёгких или почек. Заразиться большинством его разновидностей можно только при контакте с грызунами или их испражнениями.