За время действия перемирия между Москвой и Киевом зафиксировано 23 802 нарушения со стороны украинских формирований. Данную информацию передели в Министерстве обороны РФ 11 мая.

Несмотря на объявленное временное прекращение огня, ВСУ продолжали наносить удары по позициям российской армии. В ход шли беспилотники и артиллерия, отметили в ведомстве. Отечественные войска продолжают строго соблюдать режим тишины в зоне СВО, при этом зеркально отвечая на действия противника.

Только за последние сутки украинская сторона предприняла 12 попыток атак и совершила 767 обстрелов. Дополнительно было нанесено 6905 ударов с помощью дронов.

Напомним, предложение о перемирии с 8 по 11 мая озвучил американский лидер Дональд Трамп, и президент РФ Владимир Путин его поддержал. Как уточнил помощник российского президента Юрий Ушаков, к такой договорённости стороны пришли во время телефонного разговора. Параллельно, добавил он, представители США проводили консультации с Киевом.

Ранее сообщалось, что украинское командование использовало перемирие, чтобы перебросить под Харьков элитные подразделения, в составе которых действуют иностранные наёмники. Были направлены соединения из 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ и подразделения полка «Р.У.Г.» из состава корпуса «Хартия». Эти части укомплектованы в том числе иностранцами. Точное число переброшенных военных пока не раскрывается.