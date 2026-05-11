Украинское командование воспользовалось режимом прекращения огня для перемещения элитных подразделений на Харьковское направление. В составе этих частей воюют иностранные наёмники. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам источника агентства, речь идёт о нескольких элитных подразделениях Вооружённых сил Украины (ВСУ). Их перебросили в Харьковскую область в период действия перемирия. Среди передислоцированных частей — соединения из состава 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Также в регион направили подразделения полка «Р.У.Г.» корпуса «Хартия».

Собеседник уточнил, что данные части укомплектованы в том числе иностранцами. Конкретная численность переброшенного контингента пока не раскрывается. Российские силовые структуры продолжают мониторинг ситуации на данном направлении.

Ранее семью из прифронтовой зоны на юго-западе ДНР удалось вывести российским войскам. Как рассказали эвакуированные, за ними охотились дроны Вооружённых сил Украины. Семье, состоящей из пожилых супругов и сына, неоднократно приходилось менять место укрытия, поскольку прежние подземные помещения вскоре становились небезопасными после ударов беспилотников. Подобная обстановка сохранялась с момента ухода украинских подразделений из населённого пункта, где они проживали ранее.